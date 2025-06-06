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美媒專訪問及與馬斯克決裂 川普：沒關係

2025/6/6 21:25
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國政治新聞機構Politico專訪總統川普時，問及他與前盟友暨金主馬斯克公然鬧翻一事，川普當時回應：「哦，沒關係。」

根據Politico報導，白宮幕僚已安排川普（Donald Trump）今天稍後與馬斯克（Elon Musk）通話，希望能緩和兩人緊張局面。

不過一名白宮高級官員今晨告訴美國財經媒體CNBC，川普並未計劃今天和馬斯克通話。

川普與馬斯克出人意料的政治合作關係，在兩人昨天公開爆發激烈爭執後告吹，川普揚言終止政府與馬斯克旗下公司的龐大合約。

川普昨天在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）發表談話時表示，他的前幕僚暨最大金主馬斯克批評他在國會提出的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），讓他「非常失望」。

兩人在社群媒體上互罵，馬斯克聲稱若非自己支持，川普無法贏得2024年總統大選。馬斯克是川普競選活動的最大金主，捐款金額高達3億美元。

但川普昨天接受Politico簡短專訪時，淡化了這場爭執的嚴重程度。

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川普告訴Politico：「一切進展得非常好，從未如此順利。」接著他開始誇耀自己的支持度。

這場爭吵可能會帶來重大的政治和經濟後果，馬斯克的電動車大廠特斯拉（Tesla）股價昨天暴跌，且他矢言終止一項關鍵的美國太空船計畫。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1140606

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