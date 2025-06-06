傳川普與馬斯克鬧翻後將通話 白宮消息人士否認
2025/6/6 20:41（6/6 20:48 更新）
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國媒體稍早時報導，美國總統川普與億萬富豪馬斯克鬧翻後，白宮幕僚安排兩人於今天通話，但白宮知情消息人士指稱，川普並未計畫於今天與馬斯克通話。
美國政治新聞機構Politico稍早時報導，白宮幕僚已安排川普（Donald Trump）與馬斯克（Elon Musk）今天稍晚通話。
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川普揚言終止政府與馬斯克旗下公司的合約，馬斯克則建議應該彈劾川普，兩人的關係在社群媒體上演變為全面爭吵。
除了上述白宮知情消息人士，一名白宮高級官員今晨也告訴美國財經媒體CNBC，川普對與馬斯克通話解決爭端「不感興趣」。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1140606
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