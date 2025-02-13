馬斯克擅帶兒子白宮露臉 孩子生母：不應該

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）加拿大女歌手格萊姆斯（Grimes）今天對前伴侶馬斯克（Elon Musk）感到不滿，因為馬斯克擅自帶著兩人的4歲兒子前往白宮橢圓形辦公室，出席與美國總統川普召開的記者會。

美國娛樂網站E! News和哈芬登郵報（HuffPost）報導，4歲的X Æ A-Xii（簡稱X）和科技億萬富豪父親馬斯克與川普一同在記者面前露面的影片瘋傳後，格萊姆斯表達了她的不滿。

一名粉絲留言稱讚格萊姆斯的兒子「非常有禮貌」，肯定她很會教孩子，格萊姆斯11日在社群媒體網站X上回應留言時寫道：「他不應該這樣公開露面。我沒有看到，謝謝你告知我。但我很高興他彬彬有禮。唉。」

格萊姆斯和馬斯克過去曾交往4年，2022年分手，兩人為了兒子X和另外兩個孩子，即3歲的Exa Dark Sideræl及2歲的Techno Mechanicus，從2023年10月開始陷入法律糾紛。

育有12個孩子的馬斯克是川普最重要的顧問之一。他帶著他和格萊姆斯的大兒子現身白宮，向記者說明他新成立的政府效率部（DOGE）團隊縮減聯邦政府人力的計畫。

川普在橢圓形辦公室記者會一開始便介紹道：「這是X，他是個很棒的孩子，智商很高，是個高智商孩子。」

記者會期間，馬斯克站在兒子X身旁發表談話，X不時靠近坐在辦公桌前的川普。太空探索科技公司（Space X）執行長馬斯克的兒子一度用食指挖鼻孔，馬斯克發表談話期間，X時而自言自語，或和川普說悄悄話。

馬斯克一度把手放在兒子的頭和肩膀上，然後大笑地對記者說：「抱歉，有時候要維持莊重真的不容易。」

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X有時也坐在地板上，或抱住馬斯克的大腿，直到馬斯克把他抱起來，讓他坐在肩膀上。馬斯克承認，這樣曝光也許讓這個4歲的孩子有點招架不住。

馬斯克說：「抱歉，我以為我兒子會樂在其中，但他把手指伸進我的耳朵裡，所以有時有點聽不太清楚。嘿！別鬧了。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1140213