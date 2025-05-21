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馬斯克：大幅縮減政治花費 淡出政府效率部角色

2025/5/21 09:12（5/21 09:45 更新）
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特斯拉執行長馬斯克。（路透社）
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（中央社杜哈20日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天表示他將大幅縮減在政治上的支出，且儘管他支持美國總統川普引發負面影響，旗下電動車大廠特斯拉（Tesla）表現依舊良好。

法新社報導，馬斯克從美國德州奧斯汀（Austin）透過連線，告訴彭博（Bloomberg News）在卡達首都杜哈（Doha）舉辦的卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum）說：「就政治支出而言，未來我會少花很多。」

馬斯克是全球首富，曾豪砸數億美元幫助川普贏得2024年總統大選。

他今天在訪談中表示：「如果未來我在政治上看到花錢的理由，我就會花，但目前我沒有見到。」

這番話將引發他與川普緊密關係可能生變的臆測，因為這位特斯拉大亨也淡出了川普政府削減開支的「政府效率部」（DOGE）。

說到政治，馬斯克指出：「我做了該做的事。」

馬斯克證實，他已縮減自己在政府效率部非正式負責人的角色，目前每週工作量僅1或2天。

特斯拉是馬斯克最大的財富來源，但因馬斯克從事政治活動，尤其是替川普效力，對特斯拉品牌形象造成嚴重影響。馬斯克也曾發言支持德國極右派反移民政黨德國另類選擇黨（AfD）。

自川普上任以來，美國境內境外的特斯拉經銷商就一再出現抗議和破壞事件。

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當被問及是否擔心自身政治立場影響這家電動車大廠銷售，他反駁稱公司經營良好。

他說，除了歐洲銷售下滑外，「我們在其他地區的銷售都很強勁」。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1140521

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