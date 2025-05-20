馬斯克笑談去留：未來5年將繼續領導特斯拉 除非我去世
2025/5/20 23:00
（中央社多哈20日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天表示，除非他去世，否則未來5年他將繼續擔任美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的執行長。
馬斯克因為在川普（Donald Trump）政府執掌「政府效率部」（DOGE），導致特斯拉股價下跌，以及面臨來自消費者的巨大壓力。
在彭博（Bloomberg News）主辦的卡達經濟論壇（ Qatar Economic Forum）上，馬斯克透過視訊與會並接受提問。
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主持人問及：「你認為自己5年後還會繼續擔任特斯拉執行長嗎？」馬斯克回答說：「是的。」
接著主持人追問說：「對此毫無疑問嗎？」馬斯克笑稱：「如果我死了，我就無法繼續待在這裡。」（譯者：陳正健）1140520
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