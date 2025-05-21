馬斯克證實 特斯拉自駕計程車6月底前德州試營運

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（中央社奧斯汀20日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今天證實，公司的自動駕駛計程車（Robotaxi）付費叫車載客服務，將在6月底前於德州奧斯汀（Austin）試營運。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，他預期在奧斯汀推出約10輛自駕計程車，並在接下來幾個月擴大到約1000輛。

馬斯克今天在特斯拉總部所在地奧斯汀接受CNBC記者費伯（David Faber）的訪問。他表示，特斯拉自駕計程車服務在奧斯汀首度試營運後，公司也打算把這項服務推展到洛杉磯與舊金山。

馬斯克從2016年起就承諾特斯拉的投資人、客戶和粉絲，稱公司距推出能安全載客且無須人為干預或駕駛操控的自駕車輛僅約1年，不過特斯拉目前仍未提供可在無人監督下安全行駛的車輛。

馬斯克說：「我們審慎地從少量車輛起步，確認一切順利運作後再擴大規模。」

特斯拉先前也曾說過，自駕計程車將會以特斯拉的Model Y車型配備即將推出的新版「全自動輔助駕駛」（FSD）。

谷歌（Google）母公司Alphabet旗下的Waymo目前正在美國多個市場提供無駕駛商業載人服務，且根據Alphabet最新財報，Waymo每週執行25萬趟付費服務。

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而馬斯克也承諾，特斯拉會先在奧斯汀限制自駕計程車車輛的行駛範圍，但車內不會有人類安全駕駛。

他說，特斯拉的員工將會遠端監控這些車輛。馬斯克說道：「我們會非常仔細觀察這些車輛，隨著把握度提升，這些監控需求就會減少。」（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1140521