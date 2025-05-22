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法官令政府效率部公開內部文件 川普政府上訴最高院

2025/5/22 18:38
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）一名法官裁定億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導的美國政府效率部須接受質詢，並且公開有關該部運作的文件。美國總統川普政府今天向最高法院提起上訴，要求駁回這項裁定。

路透社報導，華盛頓特區聯邦地區法院法官古柏（Christopher Cooper）認為政府效率部（Department of Government Efficiency）可能適用聯邦「資訊自由法」（Freedom of Information Act）規範的約束，因而裁定該部向監督團體華府公民道德責任組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington）移交一些紀錄。

古柏同時表示，華府公民道德責任組織有權要求政府效率部代理主管葛利生（Amy Gleason）在宣誓下接受質詢。一個聯邦上訴法院14日拒絕擱置古柏的裁定。

川普1月20日重掌白宮後旋即簽署行政命令成立政府效率部。

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美國檢察總長索爾（John Sauer）向最高法院尋求緊急停止執行古柏的裁定，表示古柏的裁定「過於廣泛，且具侵擾性」，將會干擾政府效率部致力根除聯邦政府舞弊、浪費和濫用職權的任務。

他並以「站不住腳地侵犯權力分立」形容古柏的裁定，強調政府有可能成功證明政府效率部是可以豁免適用「資訊自由法」的白宮機構。「資訊自由法」確保民眾得以獲取聯邦政府機構保存的紀錄。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140522

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