肯伊威斯特新歌頌揚希特勒遭YouTube下架 X平台吸引千萬次觀看

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）頌揚納粹領導人希特勒的新歌被YouTube等網站移除後，在美國億萬富豪馬斯克擁有的社群媒體X平台獲得近千萬次觀看。

法新社報導，「肯爺」肯伊威斯特在其嘻哈音樂生涯中曾贏得24座葛萊美獎，近年屢次發表反猶太主義及支持納粹的言論。

現年47歲的肯伊威斯特在本月8日發表新歌「希特勒萬歲」（Heil Hitler，暫譯），那天是納粹德國在第二次世界大戰被擊敗80週年紀念日。

截至今天為止，這首歌的影片觀看次數高達近1000萬次。

在影片中，數十名黑人男子反覆呼喊「希特勒萬歲」，同時肯伊威斯特以饒舌方式唱出自己遭到誤解，以及他與前妻實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）的子女監護權戰。

歌曲最後以希特勒（Adolf Hitler）演講片段做結。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述YouTube發言人說：「我們已移除這項內容，且將持續下架重新上傳的版本。」

社群平台Reddit也告訴國家廣播公司，平台會移除這首歌的所有版本；串流音樂平台Spotify與Apple Music同樣移除了這首歌。

法新社指出，馬斯克（Elon Musk）2022年買下推特（現在為X）以來，他允許仇恨言論及惡意假訊息（disinformation）在該平台出現，並定位自己是言論自由的捍衛者。

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但批評者指出，馬斯克正在擴大與他政治理念相同者的影響力。

X平台未立即回應法新社的置評請求。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140518