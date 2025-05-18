加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 娛樂

肯伊威斯特新歌頌揚希特勒遭YouTube下架 X平台吸引千萬次觀看

2025/5/18 15:38（5/18 16:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）頌揚納粹領導人希特勒的新歌被YouTube等網站移除後，在美國億萬富豪馬斯克擁有的社群媒體X平台獲得近千萬次觀看。

法新社報導，「肯爺」肯伊威斯特在其嘻哈音樂生涯中曾贏得24座葛萊美獎，近年屢次發表反猶太主義及支持納粹的言論。

現年47歲的肯伊威斯特在本月8日發表新歌「希特勒萬歲」（Heil Hitler，暫譯），那天是納粹德國在第二次世界大戰被擊敗80週年紀念日。

截至今天為止，這首歌的影片觀看次數高達近1000萬次。

在影片中，數十名黑人男子反覆呼喊「希特勒萬歲」，同時肯伊威斯特以饒舌方式唱出自己遭到誤解，以及他與前妻實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）的子女監護權戰。

歌曲最後以希特勒（Adolf Hitler）演講片段做結。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述YouTube發言人說：「我們已移除這項內容，且將持續下架重新上傳的版本。」

社群平台Reddit也告訴國家廣播公司，平台會移除這首歌的所有版本；串流音樂平台Spotify與Apple Music同樣移除了這首歌。

法新社指出，馬斯克（Elon Musk）2022年買下推特（現在為X）以來，他允許仇恨言論及惡意假訊息（disinformation）在該平台出現，並定位自己是言論自由的捍衛者。

google news透過 Google News追蹤中央社

但批評者指出，馬斯克正在擴大與他政治理念相同者的影響力。

X平台未立即回應法新社的置評請求。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140518

#YouTube
#馬斯克
#葛萊美獎
#希特勒
#金卡戴珊
#第二次世界大戰
#X
#肯伊威斯特
希特勒
議員憂朱立倫希特勒說衝擊世壯運 侯友宜盼順利朱立倫希特勒說惹議 侯友宜：政治言論要接受檢驗
肯伊威斯特
近10年前持槍搶劫金卡戴珊 阿公級搶匪將受審
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
沒發100美元給連署人 馬斯克政治行動委員會挨告
30
更多編輯台推薦新聞：