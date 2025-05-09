比爾蓋茲宣布20年內捐6兆元 批馬斯克削外援害貧童

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（中央社紐約8日綜合外電報導）微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲今天宣布加快慈善捐款的時間表，他也接受媒體訪問，批評世界首富馬斯克削減美國援外預算「殺害世界上最貧困的孩童」。

法新社報導，根據新的時間表，蓋茲基金會（Gates Foundation）將於未來20年內捐出逾2000億美元（約新台幣6兆500億元），並在2045年關閉基金會。

蓋茲基金會原本計劃，要在比爾．蓋茲（Bill Gates）去世後20年才關閉。

比爾．蓋茲宣布這項消息之際，也猛批掌管美國政府效率部（DOGE）的電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。

他接受「紐約時報」（The New York Times）專訪時，批評馬斯克削減援助海外的美國國際開發總署（USAID）預算。

比爾．蓋茲還接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問，他說道：「世界首富殺害世界上最貧困孩童的畫面並不好看。」

比爾．蓋茲在財經媒體「富比世」（Forbes）的即時億萬富豪排行榜（Real-time Billionaires List）排名第13，淨資產為1126億美元，馬斯克則以3832億美元位居榜首。

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現年69歲的比爾．蓋茲還在一篇部落格文章發布一張圖表，顯示他的淨資產會於未來20年內大減99%。

他在文章中寫道：「我去世後，人們會說到很多關於我的事，但我堅決不想讓『他死時很有錢』成為其中之一看法。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1140509