OpenAI放棄轉型為營利公司 馬斯克仍將提起訴訟

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（中央社舊金山5日綜合外電報導）繼聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI宣布放棄轉型為營利組織的計畫後，億萬富豪馬斯克的律師托伯洛夫（Marc Toberoff）今天表示，馬斯克打算繼續對OpenAI提訴。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天稍早宣布，公司將繼續以「非營利」狀態營運，放棄轉型為營利組織的計畫。

作為非營利組織的OpenAI成立於2015年，後來創設1個「有上限」的營利實體，可有限度營利以吸引投資人。雲端運算巨擘微軟（Microsoft）藉此成為OpenAI初期最大贊助商。

2023年，董事會意外解聘阿特曼，上述安排幾乎崩潰。當時員工強力反彈，促使阿特曼復職，支持解聘他的人則紛紛離開。投資人有感於這種不穩定性，要求OpenAI在2年內轉型為更傳統的營利組織。

根據去年公布的初步改革計畫，OpenAI本應徹底成為1家營利公益公司（PBC），但變更狀態須經加州和德拉瓦州政府同意。OpenAI的總部設在加州，但在德拉瓦州註冊。

AI安全倡議人士和OpenAI共同創辦人馬斯克（Elon Musk）大力抨擊轉型計畫，認為提案違背了OpenAI的創始理念。

在修正後的計畫中，OpenAI的營利部門現在將完全開放以賺取利潤，但仍將接受非營利董事會的監督。

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根據OpenAI新提出的計畫，其非營利母公司將持續控制營利業務，並成為大股東。

馬斯克過去也曾提起訴訟，試圖阻止OpenAI擺脫非營利組織的控制，並提出其他相關指控。陪審團審判定於2026年3月舉行。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140506