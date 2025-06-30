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Meta砸大錢挖AI人才 科技部落客質疑成效

2025/6/30 12:50
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（中央社紐約29日綜合外電報導）為了在生成式人工智慧（Generative AI）競賽占有一席之地，科技巨擘Meta執行長祖克柏與Meta公司豪擲千金挖角頂尖人才，但不免有人質疑這錢花得值不值得。

法新社報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）最近表示，Meta向跳槽到祖克柏（Mark Zuckerberg）船上的工程師提供了1億美元獎金，前方也還有高薪等著他們。

一些OpenAI員工據報接受了Meta邀請，進入這家總部位於孟羅公園 （Menlo Park）的公司，加入Scale AI創辦人兼前首席執行長汪滔行列。

Meta在6月中旬斥資超過140億美元收購Scale AI 49%股份，作為交易一環，汪滔也加入了Meta。

Meta發言人告訴法新社：「Meta已經敲定與Scale AI的戰略合作夥伴關係和投資。」

根據報導，Meta執行長祖克柏本人也贊成此舉，因為他擔心Meta在生成式AI競賽中落後於競爭對手。

Meta正在將新員工整合到致力於開發「超級智慧」的新團隊中。所謂的「超級智慧」，就是在思考和理解能力方面超越人類的AI。

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科技部落客莫斯柯維茨（Zvi Moshowitz）認為，祖克柏必須採取措施來因應這種情況，他預期Meta能成功吸引熱門人才，但也質疑這樣做的回報。

莫斯柯維茨告訴法新社：「一味逐利會帶來一些極端的弊端…且會成為一家沒人想為其產品效力的公司。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140630

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#Meta
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#祖克柏
#阿特曼
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