遭數發部2次開罰 Meta：持續改善確保平台安全性

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（中央社記者吳家豪台北30日電）數發部發現Meta經營的Facebook平台廣告服務有系統性缺失，對Meta重罰新台幣1500萬元，要求30天內改正。Meta今天回應，持續針對出現的問題努力改善，確保平台環境的安全性，並讓用戶清楚識別看到Facebook與Instagram上廣告的受益者與出資者。

數發部5月22日才因平台廣告資訊揭露不完全開罰Meta共100萬元，數發部今天是2次開罰Meta。

針對數發部今天的新聞稿，Meta發布回應指出，自2024年起，Meta陸續更新廣告主驗證流程，為提升廣告資訊透明度，所有在Facebook（臉書）與Instagram上向台灣用戶投放廣告的廣告主，皆被要求完成驗證流程，並揭露廣告的受益者與出資者。

Meta表示，與所有新措施推出時相似，持續針對出現的問題努力改善，更會繼續與數位發展部與刑事警察局密切合作，確保平台環境的安全性，並讓用戶清楚識別看到Facebook與Instagram上廣告的受益者與出資者。

此外，Meta分享在台灣打詐成果，2024年共下架超過14.6萬個廣告帳號，與160萬則詐騙廣告內容。

為進一步強化在台打詐行動，Meta近期推出5大關鍵行動，包含臉部辨識技術、金融服務業廣告主驗證、廣告全面實名制並提升廣告透明度、與政府積極合作打詐，及大眾防詐教育。

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自2024年初以來，Meta已偵測並瓦解超過700萬個與緬甸、寮國、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國及菲律賓等詐騙園區相關的帳號。

2024年Meta在全球移除超過1.57億則Facebook與Instagram詐騙廣告內容，這些內容違反Meta關於詐騙、誤導性行為或無法接受的商業行為相關政策。Meta也在全球Facebook及Instagram平台下架超過4000萬個因違反類似政策的廣告帳戶。（編輯：張均懋）1140630