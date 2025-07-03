數發部納管Threads Meta：正檢視詐防條例相關細節

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（中央社記者吳家豪台北3日電）數發部考量台灣使用者占比及網路平台被利用在刊登詐騙廣告的風險，今天宣布將Threads納入管理，由於相關系統調整需要時間，法遵要求於9月15日起生效。Threads母公司Meta表示，正在檢視「詐欺犯罪危害防制條例」（詐防條例）中納管Threads的相關細節。

Meta發布聲明指出，「我們全力打擊詐騙與針對網路服務使用者的犯罪網絡。Meta努力透過多項措施強化打詐工作，包含投入技術、提醒用戶留意詐騙並提供防詐工具、推廣大眾防詐教育，與台灣數位發展部密切合作打擊詐騙。」

數發部考量平台被刊登詐騙廣告風險與使用者占比，去年宣布納管4業者6平台，4業者為Google、LINE、Meta與TikTok，經營平台共6個包含Google、YouTube、LINE、Facebook、Instagram與TikTok，加上這次Meta旗下的Threads則共有7個平台。

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根據數發部今天發布的新聞稿，自去年9月30日起，數發部網路詐騙通報查詢網共接獲通報Threads平台涉詐案件1898件，其中718件經確認為詐騙，已通知並要求平台下架。

Threads宣布今年4月起開放廣告版位供刊登或推播廣告，符合網路廣告平台定義，且平台在台灣使用者已達一定人數。數發部經觀察平台涉詐案件通報數，評估平台廣告服務遭利用刊登詐欺廣告具有高度風險，因此公告新增Threads為納管的網路廣告平台名單。（編輯：楊蘭軒）1140703