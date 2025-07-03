數發部打詐納管Threads 9/15生效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北3日電）數發部今天宣布，考量台灣使用者占比及網路平台被利用在刊登詐騙廣告的風險，確定將Threads納入管理，由於相關系統調整需要時間，法遵要求於9月15日起生效，Threads成為數發部詐防條例下，第7個納管的網路廣告平台。

政府推動詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例），數發部考量平台被刊登詐騙廣告風險與使用者占比，去年宣布納管4業者6平台，4業者為Google、LINE、Meta與TikTok，經營平台共6個包含Google、YouTube、LINE、Facebook、Instagram與TikTok，加上這次Meta旗下的Threads則共有7個平台。

多位立委近期關切Threads在台灣使用人數眾多，但在詐防條例下目前不是數發部納管的網路廣告平台，數發部日前啟動程序檢討是否納管。

數發部今天發布新聞稿，自去年9月30日起，數發部網路詐騙通報查詢網共接獲通報Threads平台涉詐案件1898件，其中718件經確認為詐騙，已通知並要求平台下架。數發部表示，目前民眾若在Threads平台上發現可疑的網路詐騙廣告，可即時在網路詐騙通報查詢網上查詢或通報，經查證為詐騙的廣告，數發部將要求Threads平台立即下架。

Threads宣布今年4月起開放廣告版位供刊登或推播廣告，符合網路廣告平台定義，且平台在台灣使用者已達一定人數。數發部經觀察平台涉詐案件通報數，評估平台廣告服務遭利用刊登詐欺廣告具有高度風險，因此公告新增Threads為納管的網路廣告平台名單。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

數發部說明，目前已可透過Meta要求Threads平台下架廣告，不過，考量新增納管的平台還需調整系統（如廣告揭露）、執行程序（如身分驗證）等須符合詐欺犯罪危害防制條例規範，數發部要求Threads限期在9月15日前完成系統調整與法遵作業，並持續輔導業者落實法遵。

未來數發部將持續關注詐欺風險變化、網路廣告平台業者規模更迭及詐騙目標轉移的可能，滾動式檢討更新納管業者名單，以有效防堵詐騙廣告的散布。（編輯：潘羿菁）1140703