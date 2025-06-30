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數發部2次開罰Meta 廣告服務系統性缺失罰1500萬元

2025/6/30 16:38（6/30 16:50 更新）
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圖為Meta加州總部入口招牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北30日電）數發部今天表示，內政部移送23件涉及違法案件，發現根本原因是Facebook平台廣告服務管理系統缺失，影響層面很廣，不僅涉及內政部移送案件而已，這次對Meta重罰新台幣1500萬元，要求30天內改正，若未改正可連續處罰，這也是數發部2次開罰Meta。

臉書未依詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例）揭露委託刊播者、出資者資訊，數發部5月22日才因平台廣告資訊揭露不完全開罰Meta共100萬元。數發部近期再次收到內政部提交的23件廣告資訊揭露不全案件，外界關注是否2次開罰Meta。

數發部今天發布新聞稿，針對Meta Platforms, Inc.所營Facebook平台，經數發部調查發現，該平台廣告服務有系統性缺失，違反詐防條例第31條第1項第2款規定情節重大，數發部依法重罰1500萬元。

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數發部表示，本案源於內政部移送23件涉及違法案件，經Meta意見陳述及會商相關單位發現，追究原因是Facebook平台廣告服務管理系統缺失，導致部分廣告未能在刊登或推播時即時揭露委託刊播者、出資者資訊，考量此為系統性缺失，影響層面甚廣，不僅涉及內政部移送案件，屬情節重大。

數發部指出，依同條例第40條第2項規定，對Meta重罰1500萬元，並要求Meta於30日內完成改正，若屆期未改正，將連續處罰。（編輯：張均懋）1140630

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