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Threads詐騙成防堵漏洞？數發部：檢討是否納管

2025/6/18 10:49（6/18 10:58 更新）
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社群媒體應用程式Threads。（圖取自Unsplash圖庫）
社群媒體應用程式Threads。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北18日電）多位立委關注Threads（脆）在台灣使用人數眾多，但在詐防條例下目前不是數發部納管的網路廣告平台。數發部今天表示，過去持續跟Meta溝通，也會通知業者配合下架Threads詐騙廣告，Threads近期開始有廣告功能，也會檢討是否納管。

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男就「推動AI之產業發展政策」進行專題報告，並備質詢。

數發部先前公告，符合一定規模的網路廣告平台業者名單，包含Google、LINE、Meta與TikTok等4大業者，經營平台分別6個，包括Google、YouTube、LINE、Facebook、Instagram與TikTok。

國民黨立委洪孟楷關注，目前台灣很流行的Threads是否無法可管。民眾黨立委林國成指出，Threads在台灣的使用者人數應有350萬人，應該也要納管Threads，展示政府態度。

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數發部長黃彥男表示，Threads近期有廣告功能，如果符合使用者占比、平台被利用在刊登詐騙廣告的風險等標準，也會納管。

數發部數位產業署署長林俊秀表示，數發部過去有跟Meta溝通，要求業者下架Threads詐騙廣告，業者也有配合。目前觀察Threads規模可能達到一定規模，加上也開始提供廣告服務，數發部檢討是否納管。（編輯：潘羿菁）1140618

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