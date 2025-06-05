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春節後詐騙金額上升 卓榮泰籲平台自律加強管理

2025/6/5 13:34（6/5 14:53 更新）
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圖為行政院長卓榮泰（後）1月23日視察「165反詐騙諮詢專線」業務。（中央社檔案照片）
圖為行政院長卓榮泰（後）1月23日視察「165反詐騙諮詢專線」業務。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北5日電）近日詐騙金額上升引發關注，行政院長卓榮泰要求密切觀測，並呼籲網路平台自律、加註警語等。數發部說，日前已針對廣告資訊揭露不完全，裁罰Meta，近日再收到23案類似案件，將在收到Meta陳述意見後討論是否裁罰。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會轉述，卓榮泰在院會中指出，春節至2月的詐騙案件較低，但3月至5月緩步上升，且詐騙案件數雖下降，詐騙金額卻增加，投資與交友詐騙居高不下，必須關注這上升趨勢。

卓榮泰說，網路平台有各種新興詐騙手法，針對網路平台不實廣告，平台應自律、加強管理，165以及打詐指揮中心也要阻止各種詐欺案件發生，迅速偵查破案，並透過刑罰對平台加重要求，不能讓相似犯罪情形重複。

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數發部次長林宜敬在行政院會後記者會指出，數發部已經請通訊軟體LINE加註警語，如果有以國外手機登記的陌生人加LINE帳號，將提醒民眾注意可能是詐騙。

臉書日前因網路廣告揭露不全，遭數發部開罰新台幣100萬元。林宜敬說，近日再次收到內政部提交的23件廣告資訊揭露不全案件，已於5月29日邀集相關單位開會，並會發函請Meta陳述意見，待收到回覆後，就會邀集相關單位討論是否裁罰。（編輯：萬淑彰）1140605

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