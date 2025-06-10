加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
腸病毒伊科11型威脅新生兒 疾管署：生產前後皆可傳染
首頁 / 國際
Meta
新聞專題
Meta1/300
首頁 / 國際

彭博：Meta拚AI表現不佳 祖克柏親募「超級智慧組」

2025/6/10 18:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山10日綜合外電報導）彭博報導，Meta執行長祖克柏對公司在人工智慧（AI）業務上的表現不滿意，正親自籌組1個新團隊力拚通用人工智慧（AGI），近幾週已在自宅面試AI研究人員和工程師智囊團人才。

彭博（Bloomberg News）引述熟悉祖克柏（Mark Zuckerberg）計畫人士報導，他已將這個內部稱為「超級智慧小組」（superintelligence group）的秘密新團隊招聘業務列為優先事項。

這些消息人士透露，祖克柏懷抱1個大膽目標，他認為Meta能夠也應該超前其他科技公司實現AGI。AGI指的是讓機器在許多任務上能夠表現和人類一樣好。

一旦Meta達到這樣的里程碑，就能將AGI與旗下一系列產品結合，不只是臉書（Facebook）、Instagramc和WhatsApp這些社群媒體或傳訊平台，還包括多項AI工具，例如Meta聊天機器人和AI驅動的雷朋（Ray-Ban）眼鏡。

祖克柏計劃為新團隊招聘約50人，包括為Meta的AI研究團隊安排1位新主管，且幾乎所有團隊成員都正由他親自招募。

消息人士還說，祖克柏已在位於加州孟羅公園（Menlo Park）的Meta總部重新安排辦公桌，好讓新團隊成員能坐在他附近。

另據彭博先前率先報導，Meta打算投資美國AI公司Scale AI數以十億計美元。如今按最新消息，一旦這樁交易完成，Scale AI創辦人汪滔（Alexandr Wang）預期將加入祖克柏新設的「超級智慧小組」。

Scale AI提供數據服務來協助企業訓練他們的AI模型。若交易成真，將是Meta歷來最大宗外部投資。Meta發言人婉拒置評。

知情人士指出，祖克柏在過去2個月進入「創辦人模式」、更加親自介入管理。他之所以想對人才招聘出手，部分原因是他對Meta最新版大型語言模型（LMM）Llama 4的品質與收到的反應感到失望。

祖克柏一再對公司內部人士表示，他希望Meta在今年底前推出無論在應用上或表現上都屬最佳的AI產品。但Meta內部至今提出的模型在表現上不僅受到公司領導階層質疑，據消息人士說法，外部開發人員也認為這些模型言過其實。

google news透過 Google News追蹤中央社

Meta後來延後推出其至今最大型語言模型Behemoth。Meta曾號稱這個模型優於OpenAI、Anthropic和Google（谷歌）推出的對手模型。但據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，Meta高層愈來愈擔憂，相較於前幾代模型，Behemoth進步程度不足。

知情人士表示，因為這些連串失策，促使祖克柏更加介入AI業務，並導致他興起打造新團隊的念頭。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1140610

#AI
#Meta
#人工智慧
#祖克柏
#彭博
祖克柏
川普與馬斯克翻臉 美媒點名黃仁勳等5位潛在接替人選Meta計劃推出全自動AI廣告服務 從零打造個人化廣告
彭博
結束倫敦首日對中貿易談判 美商務部長稱富有成果傳川普促巴爾幹半島國家收留被逐移民 白宮未回應
Meta
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
Meta在台打詐 2024年下架逾160萬則詐騙廣告
37
更多編輯台推薦新聞：