彭博：Meta拚AI表現不佳 祖克柏親募「超級智慧組」

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（中央社舊金山10日綜合外電報導）彭博報導，Meta執行長祖克柏對公司在人工智慧（AI）業務上的表現不滿意，正親自籌組1個新團隊力拚通用人工智慧（AGI），近幾週已在自宅面試AI研究人員和工程師智囊團人才。

彭博（Bloomberg News）引述熟悉祖克柏（Mark Zuckerberg）計畫人士報導，他已將這個內部稱為「超級智慧小組」（superintelligence group）的秘密新團隊招聘業務列為優先事項。

這些消息人士透露，祖克柏懷抱1個大膽目標，他認為Meta能夠也應該超前其他科技公司實現AGI。AGI指的是讓機器在許多任務上能夠表現和人類一樣好。

一旦Meta達到這樣的里程碑，就能將AGI與旗下一系列產品結合，不只是臉書（Facebook）、Instagramc和WhatsApp這些社群媒體或傳訊平台，還包括多項AI工具，例如Meta聊天機器人和AI驅動的雷朋（Ray-Ban）眼鏡。

祖克柏計劃為新團隊招聘約50人，包括為Meta的AI研究團隊安排1位新主管，且幾乎所有團隊成員都正由他親自招募。

消息人士還說，祖克柏已在位於加州孟羅公園（Menlo Park）的Meta總部重新安排辦公桌，好讓新團隊成員能坐在他附近。

另據彭博先前率先報導，Meta打算投資美國AI公司Scale AI數以十億計美元。如今按最新消息，一旦這樁交易完成，Scale AI創辦人汪滔（Alexandr Wang）預期將加入祖克柏新設的「超級智慧小組」。

Scale AI提供數據服務來協助企業訓練他們的AI模型。若交易成真，將是Meta歷來最大宗外部投資。Meta發言人婉拒置評。

知情人士指出，祖克柏在過去2個月進入「創辦人模式」、更加親自介入管理。他之所以想對人才招聘出手，部分原因是他對Meta最新版大型語言模型（LMM）Llama 4的品質與收到的反應感到失望。

祖克柏一再對公司內部人士表示，他希望Meta在今年底前推出無論在應用上或表現上都屬最佳的AI產品。但Meta內部至今提出的模型在表現上不僅受到公司領導階層質疑，據消息人士說法，外部開發人員也認為這些模型言過其實。

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Meta後來延後推出其至今最大型語言模型Behemoth。Meta曾號稱這個模型優於OpenAI、Anthropic和Google（谷歌）推出的對手模型。但據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，Meta高層愈來愈擔憂，相較於前幾代模型，Behemoth進步程度不足。

知情人士表示，因為這些連串失策，促使祖克柏更加介入AI業務，並導致他興起打造新團隊的念頭。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1140610