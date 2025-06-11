傳Meta收購Scale AI近半股權 加強人工智慧布局

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（中央社舊金山10日綜合外電報導）美國媒體The Information今天引述2名知情人士披露，Meta已經同意耗資148億美元（相當於新台幣4468億元）取得人工智慧（AI）新創公司Scale AI的49%股權。

Scale AI成立於2016年，提供大量標註數據或精選訓練數據，這對開發如OpenAI聊天機器人ChatGPT等精密工具至關重要。

路透社引用專注科技產業新聞媒體The Information的報導指出，這份交易尚未被敲定，不過似乎有利於Scale AI的投資人，包含創投公司Accel、Index Ventures、Founders Fund與Greenoaks，以及Scale AI目前與前員工。

Meta、Scale AI以及上述投資者，並未立即回覆路透社置評的請求。

報導稱，Scale AI執行長汪滔（Alexandr Wang）將擔任Meta高層職務，帶領一個新的「超級智慧」（superintelligence）實驗室，當作交易的一部分。

報導也指出，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）一直在積極招募頂尖AI研究人員，以強化公司的AI布局。

Meta於4月發布首批大型語言模型Llama 4，性能表現不如外界預期後，Meta正在極力扭轉外界對Meta可能在AI競賽中落後的印象。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）上月報導，Meta延後發布旗艦AI模型Behemoth，原因是擔憂這個模型的性能。

另外，Meta也因為多年前收購社群平台Instagram（IG）與通訊應用程式WhatsApp，而面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）的反壟斷指控。

The Information報導，這樁與Scale AI的潛在交易，可能是要規避更多的監管檢查。

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報導指出，Scale AI在去年春季的一輪融資中被估價值達138億美元，2024年營收約8.7億美元，今年營收估計將突破20億美元。

報導還指出，截至去年底，Scale AI資產負債表上現金超過9億美元。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140611