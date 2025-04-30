Meta推出獨立AI應用程式 挑戰ChatGPT

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山29日綜合外電報導）社群媒體巨擘Meta今天推出該公司首款獨立的AI助理應用程式，挑戰OpenAI的聊天機器人ChatGPT。

法新社報導，Meta執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）在社群平台Instagram上發布的影片中說：「現在有10億人在我們的應用程式上使用Meta AI，因此我們製作一款新的獨立Meta AI應用程式供使用。」

祖克柏說，這個應用程式「是用來成為你的個人AI」，主要可以透過語音對話來操作，並針對個別用戶進行個性化互動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說：「我們從非常基礎開始，只提供一點關於你興趣的背景。」

「但隨著時間的過去，如果你願意，你可以讓Meta AI了解你和你關心的人在我們所有應用程式中的很多訊息。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140430