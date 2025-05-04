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奈及利亞開罰68億元 Meta稱可能關當地臉書和IG

2025/5/4 16:00
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（中央社拉哥斯3日綜合外電報導）奈及利亞當局先前以違反消費者資料保護法規為由，向臉書母公司Meta祭出巨額罰款，Meta今天矢言對抗，法院文件指出，該公司提到可能會在奈及利亞關閉臉書與Instagram服務。

法新社報導，奈及利亞「聯邦競爭及消費者保護委員會」（FCCPC）去年7月對美國社群媒體巨擘Meta罰款2億2000萬美元（約新台幣68億元），之後Meta提出上訴，但上週遭奈國法院駁回。

在英國廣播公司（BBC）等媒體引述的上訴法院文件中，Meta表示公司「可能被迫在奈及利亞關閉臉書（Facebook）和Instagram服務，以降低執法措施的風險」。

奈及利亞是非洲人口最多國家，Meta旗下的WhatsApp、臉書和Instagram等社群媒體在當地相當受歡迎。

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奈及利亞當局先前指控，Meta的臉書和WhatsApp違反奈國資料保護及消費者權利法規。

根據奈及利亞當地媒體的報導，Meta必須在6月底之前繳納罰款。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140504

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