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印巴劍拔弩張 Meta封鎖印度穆斯林新聞IG帳號

2025/5/8 13:44
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）印度與巴基斯坦的敵對態勢升級，知名的穆斯林新聞網站@Muslim的帳號註冊者今天表示，Meta應印度政府要求，封鎖@Muslim在印度Instagram的新聞頁面，譴責此舉就是「審查」。

法新社報導，印度的Instagram使用者試圖瀏覽擁有670萬名追蹤者的@Muslim貼文時，會收到「這個帳號在印度無法使用。因為我們遵守一項法律要求，限制此內容」的訊息。

印度政府並未對封鎖@Muslim帳號立即做出回應。巴基斯坦演員與板球選手的社群媒體帳號也遭到封鎖。

@Muslim的帳號註冊者兼總編輯卡塔貝（Ameer Al-Khatahtbeh）發表聲明說：「我收到數以百計印度追蹤者發出的訊息、電子郵件與留言，說無法連上我們的帳號。」

「Meta應印度政府的法律要求，封鎖了@Muslim帳號。這就是審查。」

科技巨擘Meta不願發表評論，發言人請法新社連上Meta概述公司政策的網頁，上頭說明當政府認為平台上的內容「違反當地法律」時，將限制內容。

擁有核武的印度與巴基斯坦發生20年來最嚴重暴力衝突後，美國科技記者羅倫茲（Taylor Lorenz）服務的媒體「使用者雜誌」（User Magazine）率先披露@Muslim遭封鎖的消息。

印度對宿敵巴基斯坦發動致命飛彈攻擊後，印巴沿著引發爭議的邊境相互猛烈砲擊。據報導，這場戰鬥造成至少43人死亡。兩週前，印度譴責巴基斯坦支持印控克什米爾地區的一場致命攻擊，這場攻擊造成多名觀光客死亡。

巴基斯坦否認這項指控，並警告將為在印度空襲中喪生的民眾「復仇」。

@Muslim帳號是Instagram最多人追蹤的穆斯林新聞來源之一，卡塔貝向印度追蹤者道歉說：「當平台與國家試圖讓媒體禁聲時，這告訴我們，我們正在履行我們的職責，追究當權者的責任。」

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他又說：「我們將繼續記錄真相，並堅定地捍衛正義。」

他同時呼籲Meta恢復@Muslim在印度的帳號。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140508

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