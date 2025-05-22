臉書廣告資訊揭露不完全 數發部依詐防條例首次開罰100萬

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（中央社記者蘇思云台北22日電）數發部今天表示，Meta經營的Facebook平台，未依詐欺犯罪危害防制條例揭露委託刊播者、出資者資訊，廣告資訊揭露不完全共有2案，對Meta每一案開罰新台幣50萬元，總計開罰100萬元，這是詐防條例上路以來首次針對平台開鍘。

數位發展部今天發布新聞稿，針對Meta所經營Facebook平台，未依詐欺犯罪危害防制條例揭露委託刊播者、出資者資訊一事，經數發部會同內政部、法務部、台灣高等檢察署、行政院打擊詐欺指揮中心等單位共同檢視，確認有2則廣告違反詐防條例第31條第1項第2款情事，因此，依同條例第40條第1項第4款規定對Meta每案各裁處50萬元罰鍰，並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。

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數發部強調，訂定詐防條例與子法時都多次跟業者溝通，業者也表示願意配合詐防條例規範，且已落實法遵義務，不過，仍發現有具體違反法規情事，因此依法裁處。

數發部指出，秉持依法行政立場，持續督促業者恪遵法規，確實履行資訊揭露與源頭管理責任，並與各部會緊密合作，強化網路詐騙防制機制，共同維護民眾資訊安全與合法權益。（編輯：潘羿菁）1140522