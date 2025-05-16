數發部網路詐騙通報查詢網 5/15正式上線

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（中央社記者蘇思云台北16日電）數發部今天表示，網路詐騙通報查詢網已在5月15日正式上線，目前提供網頁版跟手機版，有需求民眾可以到Android跟iOS版本下載APP，民眾如果先前已下載過公測版APP，APP重新更新後，頁面右上角就不會顯示「公測版」字樣。

數發部長黃彥男去年5月上任時提出網路詐騙通報查詢網規劃，數發部去年10月推出網路詐騙通報查詢網APP，經過第一次公開測試後，也有下架再改版。數發部今年4月7日把網路詐騙通報查詢網重新上架App Store，進行第二次公開測試，目前已正式上線。

數發部日前說明，網路詐騙通報查詢網主要讓民眾可即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息，後續分流可疑訊息後，依照內容再轉由各部會判斷，若確認為詐騙訊息後則會通知平台下架，希望從源頭減少民眾接觸詐騙廣告訊息，減少相關風險。

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數發部數產署也說明網路詐騙通報查詢網進度，統計5月4日到5月10日期間，網路詐騙通報查詢網共接獲4901件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為3343件，較上週增加1.71%，整體趨勢持平，提醒民眾仍需保持警覺心。

檢視確認為詐騙案件數如果依照平台分類，Meta占比達94.08%，LINE占比為3.56%，Google跟TikTok比例皆各為0.12%，詐騙網站比例1.76%，其他詐騙0.36%。（編輯：翟思嘉）1140516