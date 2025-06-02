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議員揭臉書名人詐騙廣告多 蔣萬安：研議開罰標準

2025/6/2 20:41（6/2 21:11 更新）
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台北市議會2日進行市政總質詢及答覆，有議員指出，臉書Facebook名人詐騙廣告層出不窮，要求北市府提告；市長蔣萬安表示，將請法務局研議開罰標準，希望Meta配合台灣政府打擊詐騙。中央社記者黃麗芸攝 114年6月2日
台北市議會2日進行市政總質詢及答覆，有議員指出，臉書Facebook名人詐騙廣告層出不窮，要求北市府提告；市長蔣萬安表示，將請法務局研議開罰標準，希望Meta配合台灣政府打擊詐騙。中央社記者黃麗芸攝 114年6月2日
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（中央社記者黃麗芸、楊淑閔、吳家豪台北2日電）北市議員曾獻瑩今天說，詐團冒用輝達執行長黃仁勳名義在臉書登廣告行騙，臉書賺廣告費卻未盡防詐義務，要市府提告；市長蔣萬安說，將請法務局研議開罰標準。

至發稿為止，Meta尚未對此事發表看法。

台北市議會下午進行市政總質詢，國民黨市議員曾獻瑩現場播放臉書廣告，內容為黃仁勳講述AI起飛潛力，廣告還提及「名額有限、先到先得」。曾獻瑩詢問是否為詐騙廣告，蔣萬安說「是」，台北市警察局長李西河也說「當然」。

曾獻瑩指出，北市今年1至3月通報下架4313則詐騙廣告，推估攔阻新台幣21億元，肯定警察局辛勞，但Meta未善盡知悉其刊登廣告責任，詢問台北市政府是否願意幫市民提告，並指日本已有求償案例。

曾獻瑩認為，臉書台灣公司就在信義區，所以台北市是六都中可依法裁罰者，要求應持續開罰或一案一罰，才能構成壓力，要求臉書負起責任。

蔣萬安表示，已在多次治安會報要求相關局處積極研議，請Meta針對已反映的詐騙廣告即刻下架，並提供相關詐騙集團背後資料，以及在社群平台的防阻詐騙完整計劃。

他指出，Meta起初都有配合下架詐騙廣告，但最近幾次配合度有下降，所以也要求Meta到北市府說明，他們委託律師事務所提出說明，但無法接受。

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蔣萬安說，已正式發函到Meta台灣分公司（台灣臉書）及美國總公司，要求配合打擊詐騙集團的作為，希望臉書配合將詐騙廣告下架，並提供背後詐騙集團相關資料，否則將依照消保法規定進行開罰。

他強調，對詐騙深惡痛絕，要求臉書應遵守台灣法律和負起下架詐騙廣告責任，若不遵守當然要依法開罰，但開罰標準將先待法務局調查清楚和研議，希望Meta要配合台灣政府打擊詐騙。（編輯：方沛清、蕭博文）1140602

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