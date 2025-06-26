刑事局與LINE合作打擊投資詐騙 停權7.3萬異常帳號

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（中央社記者劉建邦、吳家豪台北26日電）刑事局與LINE合作打擊詐騙集團源頭，警方透過網路埋伏等偵查手段，掌握涉投資詐騙的高風險手機門號申請LINE帳號，大規模停權7.3萬個異常帳號，斬斷詐團工具，將持續掃蕩。

警政署刑事警察局今天召開記者會，科技犯罪防制中心主任林建隆說，近期有民眾反映過去加入LINE投資群組消失或群組內多筆帳號名稱忽然變成「不明」，代表民眾加入假投資詐騙群組。

他表示，經分析詐騙集團會先透過臉書（Facebook）、Instagram（IG）、YouTube刊登投資如股票、虛擬貨幣等廣告，吸引被害人點入後要求加LINE群組，詐團成員再假扮投資老師、助理等身分，以話術騙民眾匯款。

林建隆指出，詐騙集團會成立多個LINE群組，透過機器人程式在不同群組發相同訊息，企圖營造投資友善氛圍，經分析後認為應從源頭下手，2月初成立專案小組並與LINE公司合作打擊詐騙集團。

警方專案小組透過網路埋伏等偵查手段，發現詐騙集團會在投資群組內不斷貼訊息，如趁股市開盤前會貼分析個股資訊，或貼上與群組內網友玩樂照片，還提到要上投資股票課程等，刻意讓被害人信以為真。

刑事局分析上千個涉詐騙LINE帳號，發現都是短時間內註冊後再刪除，經聯繫LINE公司後，從2月初至今共清查出4.5萬個高風險手機門號，從門號統整出7.3萬個LINE帳號，後續由LINE進行停權。

刑事局表示，因過去偵辦詐騙集團方式都是針對車手、金流等後端，此次是首次大規模且系統性整頓異常涉詐LINE帳號，將可大規模限縮詐騙集團利用網路進行詐騙，進而切斷詐團工具，專案預定執行至7月7日。

警方說，民眾發現加入LINE投資群組忽然解散或內部成員無故被退出或其餘帳號變「不明」，此群組就是詐騙集團所成立，呼籲別再加入類似LINE群組，且詐團一貫的手法就是要求匯款或提供個人資料，民眾應提高警覺。

刑事局表示，科技犯罪防制中心將持續與各界合作，精進反詐騙策略，期盼替民眾打造更安全無虞的網路環境，守護國民財產安全。

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LINE向媒體發布回應指出，刑事局依據打詐專法33條，針對高風險手機門號展開大規模打詐行動，LINE依照高風險清單鎖定異常帳號並進行系統性處置，自6月中旬起，總計將停權超過7萬3000個LINE帳號。

LINE表示，將持續支持政府打詐政策，強化內部風險偵測與異常行為監控機制，並透過產官聯防的跨平台與跨產業合作，提升打詐效率。（編輯：謝雅竹）1140626