全國5月遭詐逾87億元 曹蘭3次遇詐籲多查證

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）警政署打詐儀錶板統計，全國5月遭詐騙損失金額逾87億元。知名藝人曹蘭今天在台東現身說法，分享3次遇到詐騙的經驗，呼籲民眾「1聽2掛3查證」，有疑問立即找警方。

台東縣警察局今天舉辦「一句查證，守住荷包」打詐記者會，邀請移居台東的藝人曹蘭分享自身經驗。

台東縣警察局長蔡燕明說明，根據警政署打詐儀錶板統計，5月全國被詐騙損失金額為新台幣87億元2967萬8000元，其中假投資詐騙2941件居冠，金額高達44億1128萬1000元，假交友（投資詐財）詐騙14億3909萬8000元，假交友（徵婚詐財）詐騙2億6127萬7000元，假買家騙賣家詐騙1億7159萬1000元，網路購物詐騙1億2247萬2000元。

他補充說，網路購物雖然被詐金額1億餘元排名第5，但案件有2145件，以案件來說是第2高。

蔡燕明表示，台東縣5月份被詐金額3269萬7000元，同樣是假投資為詐騙之冠。

台東縣警察局長蔡燕明24日表示，警政署打詐儀錶板統計，5月全國遭詐騙損失金額逾新台幣87億元，其中假投資詐騙2941件居冠，金額高達44億1128萬1000元。中央社記者盧太城台東攝 114年6月24日

他舉例，某機構高階主管接到網友邀請加入投資「穩賺不賠」管道，對方每天分享獲利截圖，讓這位主管開始動搖加入投資，剛開始帳戶確實有獲利，接著詐團以各種理由要求繳納「保證金」、「手續費」等，這名主管總計匯了22筆、損失3千多萬元才覺醒遭騙。

曹蘭則現身說法表示，自己曾經遇到詐騙，第1次是接到假健保局電話，對方說她的健保卡被冒用，必須確認，還好她有向朋友詢問，才知道詐騙電話。

其次，是接到遭冒用的Line友人，要求幫忙網路投票衝人氣，後來她將這名朋友刪除交友。

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她說，上個月Line上朋友說「手頭比較緊」，是否能周轉一些？這朋友將近30年沒聯絡，於是心想如有能力就幫他吧，還好看看自己的荷包沒這能力，於是回絕了；過了一陣子這朋友又來借錢，她就不再理他。

曹蘭呼籲，避免遭到詐騙，要「1聽2掛3查證」，最好是到就近的警察機關查證或報案。（編輯：吳素柔）1140624