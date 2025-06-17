假冒公務機關詐騙升溫 刑事局邀藝人謝忻齊防詐

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）刑事局今天舉行記者會公布「165打詐儀錶板」最新統計，5月每日平均受理詐騙案516件、財損2.8億餘元，查獲262個詐騙集團。藝人謝忻也分享險遭假員警詐騙經驗，共同宣導防詐。

警政署刑事局今天舉行「打詐儀錶板-假冒公務機關詐騙案件升溫，刑事局籲民眾堅守三不原則」記者會，並邀請謝忻現身說法。

刑事局長周幼偉指出，根據「165打詐儀錶板」最新數據統計，今年5月平均每日受理詐騙件數為516件、財損新台幣2億8160萬餘元；相較去年8月平均受理件數及財損（最早期統計數據），分別下降24.67%與36.87%。

打擊成效方面，周幼偉說，全國警察機關今年5月查獲詐騙集團262團、2178人，查扣不法利得7億7449萬餘元、攔阻金額12億3675萬餘元。涉嫌詐騙網站共下架7972件，涉嫌詐騙電話共停號430件，涉嫌詐騙廣告下架7227件。

周幼偉表示，上述成果可顯示政府致力多方面策略以降低被害風險，並保全民眾財產安全。

謝忻會中也分享日前險些受騙經驗，表示先前接到自稱台東醫院人員來電，誆騙有人盜用她的證件領藥，個資可能外洩，要協助報警處理。她也隨即想到遺失的錢包可能是在台東之旅掉落，並遭人盜用證件。

謝忻說，詐騙集團隨後再假冒員警來電，要求進行視訊筆錄，並稱她涉及重大吸金案，需回報個人名下資產，且因「偵查不公開」需保密。所幸最後是男友察覺有異，才未遭詐騙。

謝忻提到，因近日聽到身邊有洗碗工長者遭詐騙300萬元，覺得這些歹徒太可惡，所以才挺身而出分享經驗，呼籲大家若遇到類似詐騙手法，務必保持冷靜、小心求證。

刑事局另透過新聞稿表示，近期假冒公務機關的詐騙案件再度升溫，歹徒常假借戶政事務所、電信客服或醫療院所等機關名義，謊稱民眾身分證遭冒用進行詐騙。

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刑事局強調，任何司法調查絕不會透過電話或視訊要求民眾交出存摺、金融卡、帳戶密碼，或以任何理由監管個人帳戶及禁止聯繫家人。面對這類詐騙手法，務必緊記「防詐3要」原則。

刑事局表示，「防詐3要」原則第一是「要冷靜」，接到可疑電話不論內容多緊急都勿慌張；第二「要查證」，應立即掛斷電話，並主動撥打165反詐騙專線諮詢，或至「165打詐儀錶板」查詢最新詐騙案例；第三「要報警」，若確認為詐騙或已受騙，請立即至鄰近派出所報案，以保障個人權益。（編輯：蕭博文）1140617