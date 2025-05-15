加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台積電重登1000元大關 市值攀至25.93兆元
首頁 / 社會

健身店偕詐團削1800萬 台東4月詐騙案83件共逾2千萬

2025/5/15 09:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東縣警察局公布台東4月發生83件詐騙案，遭詐金額2182萬元，其中健身店與詐團勾結假投資案坑殺1800萬元；警方也成功阻詐1606萬元，破獲10詐團、逮捕41人。

台東縣警察局昨天公布台東警方打詐及被詐案件情況。警方表示，台東縣4月份受理詐騙案83件、財損金額新台幣2182萬元，警察局與金融機構也共同成功攔阻1606萬元，而4月執行全國同步打詐專案查獲詐騙集團10團、犯嫌41人，查扣不法利得105萬5297元。

台東縣警察局長蔡燕明今天告訴中央社記者，其中1件健身店勾結詐騙集團設假投資詐騙，健身公司李姓負責人涉嫌擔任洗錢「水房」幹部，利用健身房及多間空殼公司作為掩護，從自家公司銀行帳戶充當最後一層收款關卡，再提領現金製造斷點。

google news透過 Google News追蹤中央社

經蒐證完備，日前報請台東地方檢察署指揮偵辦，兵分多路前往新北、彰化、高雄等地區執行搜索及拘提，查獲李姓負責人等7人到案，查扣銀行存摺、金融卡、點鈔機、手機、公司大小章及新台幣26萬餘元等證物，經清查全台共有8名被害人，被騙金額高達1800萬元。

蔡燕明表示，警政署推出「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾透過165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」檢舉車手、提供情資，如經警方拘提或逮捕到案，可獲5萬元檢舉獎金，總計畫名額共100名，專案執行至獎金發完為止。（編輯：陳仁華）1140515

#台東縣
#台東縣警察局
#高雄
#蔡燕明
#警政署
#警察局
#台東地方檢察署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：