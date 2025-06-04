台東市5月阻詐9百萬元 最大筆為網購6百萬

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東縣警察局台東分局和金融機構合作，5月成功攔阻詐騙案5件、金額新台幣900萬元，其中1件網購詐騙600萬元最高。

台東縣警察局台東分局長陳宏平今天告訴中央社記者，為防範民眾受騙受害，台東分局與轄內金融機構持續強化詐騙防制合作，成功攔阻多起詐騙案件，5月間就已成功攔阻5起詐騙案件，合計保住民眾財產高達新台幣900多萬元，單筆攔阻金額最高達600萬元，是1件網路購物詐騙案。

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陳宏平表示，為感謝第一線有功行員的機警作為與貢獻，他日前特別前往金融機構頒發感謝狀，頒發攔阻成效優異的單位，包括台東大同路郵局、中國信託銀行台東分行、合作金庫銀行台東分行，並公開肯定其攔阻詐騙的卓越表現。

陳宏平表示，5月間攔阻成功的案例多為假投資詐騙、假交友詐騙及網購，被害人在臨櫃匯款時，行員發現多數是以「還錢」、「買中古車」、「裝潢」為匯款理由，因此有所警覺並即時通報警方攔阻，成功避免民眾財產損失；再次呼籲民眾，詐騙集團常透過「假交友」、「假投資」、「冒充公務員」等話術博取信任，進而誘導轉帳或交付財物。（編輯：李淑華）1140604