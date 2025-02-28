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公務員點臉書廣告遭騙百萬 警：詐騙鎖定投資客

2025/2/28 17:40
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（中央社記者劉建邦台北28日電）20多歲張姓公務員點入臉書投資股票廣告，被要求加入多個LINE群組，加上網友在群組鼓吹分享明牌等，匯出約新台幣100萬元後才知遇騙。警方分析詐騙集團近期轉為鎖定投資客。

刑事局今天透過新聞資料表示，詐騙集團近期有主動出擊趨勢，住台北的張姓男子平時有投資習慣，在臉書Facebook看到透過股票翻身的廣告，點入連結被導向加LINE帳號。

警方指出，20幾歲張姓公務員與此LINE帳號加好友，對方熱情提及加入另一個投資LINE群組，有很多專家會分享明牌，能提前掌握投資訊息賺大錢。

張姓男子被鼓吹並自行加入，發現群組內常貼其他群組訊息，在好奇心趨勢，加入其中一個群組，群組管理員稱為保護客戶，交易採高度保密措施並提供防詐騙APP，且能用面交、匯款等方式投資，張男未查證，陸續匯款。

警方說，張姓男子陸續加入2至3個LINE群組，有3到4名自稱為投資公司助理主動聯繫，張男期間曾獲得約2萬元投資收益，後續在4個月內投入約100萬元。

張姓男子事後想提領投資利潤，聯繫對方卻被藉故推託，包含系統需維護、需更多資金解鎖等；當張男想退款，卻被踢出群組，聯繫對方也無回應，才驚覺遇詐騙。

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刑事局分析，詐騙集團近期從過去被動轉為主動，且專鎖定投資客，提供防騙4方法，包含不要透過網路投資、勿相信主動接近的網友、別聽信網友所指派收款專員、勿聽網友指導匯款。

刑事局指出，投資應循正規管道，建議採實體方式，網路投資廣告且有自稱為助理等主動接觸，多數是詐騙，遇詐騙可撥165專線諮詢或報案。（編輯：方沛清）1140228

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