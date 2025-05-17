冒用自然人憑證申請網銀帳戶 刑事局：新詐騙手法

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（中央社記者劉建邦台北17日電）刑事局表示，詐騙集團透過網路張貼可快速貸款等為由，誘騙民眾的自然人憑證申請網路銀行，把帳戶當洗錢跳板，此為新詐騙手法，民眾應注意，多數銀行已暫停線上申請服務。

刑事局今天發布新聞資料指出，近期多起案件顯示，詐騙集團濫用自然人憑證開戶手法正快速擴散，引起警方與銀行高度關注。此為新興詐騙手法，歹徒利用民眾自然人憑證，申請銀行數位帳戶後，把帳戶當洗錢與詐騙金流的跳板。

刑事局分析此詐騙手法，歹徒先在社群平台張貼快速貸款、信用不良能核貸等廣告，吸引民眾上鉤，被害人若未查證加入，會被要求提供自然人憑證、憑證密碼、身分證影本等個人資料。

此外，詐騙集團會宣稱民眾的個人資料是申請貸款的必要流程，實際卻利用個資向銀行大量申請數位帳戶。

刑事局表示，詐騙集團還持被害人簽署委託書至戶政事務所宣稱要替民眾補辦自然人憑證。被害人要接獲銀行通知，或帳戶被警方標註為可疑警示帳戶，才驚覺被冒用。

警方說，此為新型詐騙手法且非僅個案，有銀行主管提及，自去年第3季起就陸續發現此狀況。經統計，被銀行列為警示帳戶有20%是透過自然人憑證線上開立。

刑事局指出，為防堵詐騙金流，多家銀行已暫停自然人憑證的線上開戶服務，以防更多民眾被冒用個資，銀行評估未來可能改為視訊驗證或臨櫃辦理，強化把關機制。

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刑事局表示，民眾務必謹慎使用自然人憑證，開帳戶時應親自辦理，或選擇具視訊驗證機制的方式，切勿把個人資料交給他人，以免遭冒用淪為詐騙人頭帳戶，衍生法律責任。

警方建議若民眾遇類似狀況，先保持冷靜並中斷與對方聯繫，撥110報案或165反詐騙專線查證，避免受害。（編輯：方沛清）1140517