陳傑憲延長賽關鍵安打助獅搶勝 談林佳緯有天賦

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職統一獅今天與味全龍戰到延長賽，10局上林佳緯、陳傑憲接連敲關鍵安打，終場獅隊4比2奪勝。賽後陳傑憲談到林佳緯很有天賦，只是身為學長有時要將他拉出自己的小宇宙。

今天在天母球場賽事，第1局雙方各得1分，一直維持平手局面到延長賽突破僵局制，10局上邱智呈擊出內野安打、形成一、三壘有人，林佳緯敲安打攻下超前分，接著陳傑憲再敲出扎實二壘安打，帶有2分打點。10局下龍隊追回1分，不過最終獅隊仍以4比2擊退龍。

在延長賽敲出關鍵安打的陳傑憲獲選為單場MVP，不過他坦言，對方投手群整體表現都很好，要在他們手上攻分數沒有想像中簡單，打起來沒有很順手。獅隊總教練林岳平也表示，「他們投手很好，我們投手也不錯，雙方勢均力敵，僵持時我們今天比較幸運。」

另外，在延長賽敲出超前安打的林佳緯表現也很關鍵，近期他在場內外都話題滿滿，包括與味全龍啦啦隊女孩賴可的戀愛新聞。對此隊長陳傑憲認為，「佳緯很有天賦，我也很羨慕他有這樣的天賦，只是有時候他的個性會活在自己小宇宙，打不好也會自責。」

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陳傑憲指出，這時候身為學長就要將林佳緯適時拉出來，「他是很棒的一位學弟，也希望他有辦法成為之後學弟的榜樣，創造更好的價值，畢竟形象好、球團就會給你相同價值。」陳傑憲強調，面對網路上的言語，也是林佳緯要成長、學習的地方。

獅隊先發投手飛力獅（Felix Pena）此戰用95球主投7局，被敲出5支安打，投2次保送、5次三振，僅失1分演出優質先發。接著陳韻文、高塩將樹各投1局都沒有失分，胡智爲投1局失1分，最後由高塩將樹奪下勝投。（編輯：張銘坤）1140705