全國社區學生棒球賽開打 官大元領軍元子彈2連勝

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）114年全國社區學生棒球大賽今天開打，退役職棒球員官大元率元子彈隊出征U10組賽事，以2連勝闖進晉級賽，張泰山執教的泰山河馬則是2連敗淘汰。

官大元職棒退役後熱心於推廣棒球運動，成立「元動力運動發展協會」，並組成社區棒球隊，也到基層分享跟到特教學校分享幫球經驗，官大元透露，希望以自身的例子，幫更多小朋友接觸棒球運動。

官大元此次率領元動力運動發展協會的社區球隊元子彈隊，今天首戰對戰文山U10 Hawks交手，文山開賽就展開攻勢、打下4分取得領先，但元子彈隊砲火凶猛，陳亞樂首棒首打席就擊出全壘打、點燃攻勢，再加上隊友們的火力串連，1局下一口氣打了14個人次、攻下9分，將比賽定調，終場以16比4搶勝。

元子彈第2戰與開南桃氣隊交手延續前一場的手感，由3棒洪晨睿兩分砲帶頭，開賽單局灌進9分，2局再抓準開南桃氣投手群控球出現狀況，單局再添9分保險分，將比數擴大到18比0的領先，終場就以19比0奪下2連勝。

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元子彈總教練官大元表示，球員們於1日到4日間集訓，做好萬全的準備，靠著團隊贏下勝利，也提到這支球隊是以敦化國小球員為班底，經由教練黃欽智、耿伯軒訓練，已具備良好的棒球觀念及素養，靠著團隊合作及投手的壓制，贏下這次循環賽的勝利是好的開始。

張泰山擔任泰山河馬U10總教練，首戰面對藍色閃電以5比14落敗，第2戰迎戰小小馬，雖一度取得領先，終場仍以4比5吞敗；但張泰山表示，希望孩子們以開心玩球作為接觸棒球的起點，他說：「要先讓他們喜歡上棒球，再來思考球場上的成績，不會操之過急。」（編輯：張銘坤）1140705