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吳詩儀不敵巴西選手 WB盃哈薩克拳賽銅牌作收

2025/7/5 23:59
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（中央社記者陳容琛台北5日電）台灣「拳擊精靈」吳詩儀今天在WB盃哈薩克拳擊賽女子57公斤級4強戰以2比3不敵巴西選手羅梅烏，確定進帳銅牌，教練柯文明表示，有看見愛徒的進步。

摘下巴黎奧運女子拳擊60公斤級銅牌的吳詩儀，今年改打57公斤級表現依舊搶眼，不僅在3月上旬的斯特蘭國際拳擊賽勇奪金牌，隨後又在5月的泰國公開賽進帳銀牌，相當適應轉戰新量級後的賽場。

本週前往由世界拳擊聯盟（WB）舉辦、具有世界積分的WB盃哈薩克拳賽，吳詩儀連過兩關勇闖女子57公斤級4強、保底銅牌，成為僅存的台將希望，今天與巴西好手羅梅烏（Jucielen Romeu）正面交鋒，兩人曾在今年3月下旬的WB盃巴西拳賽對決，當時吳詩儀以1比4落敗。

這次再度過招，吳詩儀在首回合有效控制與對手的距離，並適時反擊，沒想到在時間結束前，不慎挨了一記重擊，甚至被裁判認定「讀秒」，導致首回合打完陷入落後，即便第2、3回合試圖積極搶攻扳回劣勢，不過終場仍以2比3惜敗，無緣前進金牌戰。

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相較於兩人3月的對戰，教練柯文明賽後接受中央社採訪時說道，吳詩儀這次表現已經進步很多，尤其在戰術應用方面，這部分歸功於情蒐，在賽前有充分討論戰術，「我對這次的發揮算是很滿意了，也有看見詩儀的進步」。

柯文明認為，吳詩儀具備身材優勢，加上拳的品質好，然而目前尚未達到「最強型態」，差在每一回合的後段注意力還沒到位，需要透過運動科學，慢慢加強專注度的訓練，「她有慢慢進步，只要克服掉這點，就是超級好的拳擊手」。（編輯：陳彥鈞）1140705

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吳詩儀碾壓對手 WB盃哈薩克拳賽晉4強保底銅牌吳詩儀泰國拳擊公開賽摘銀 教練柯文明給予鼓勵
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