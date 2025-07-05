金磚國家峰會將登場 預期將譴責川普關稅政策

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（中央社巴西里約熱內盧5日綜合外電報導）金磚國家（BRICS）峰會預定6日起在巴西里約熱內盧登場，預料將譴責美國總統川普強硬的貿易政策，但在中東地區動盪危機問題上，各方仍難以彌合分歧。

法新社報導，根據熟悉峰會談判的消息人士透露，金磚國家預料將就其認為不公平的美國關稅措施，採取一致立場。金磚國家占全球人口約一半，占全球經濟產出約4成。

美國總統川普說，他已簽署要寄給12個國家的信函，概述向美輸出產品將面臨的不同關稅稅率，預定本月7日寄出。

來自巴西、俄羅斯、印度、中國、南非等11個新興國家的外交官忙著起草聲明，譴責川普關稅戰帶來的經濟不確定性。

最終版的峰會宣言預料不會直接點名美國或其總統，但內容將明確針對華府發出政治性抨擊。

里約熱內盧天主教大學（Pontifical Catholic University）金磚國家政策中心（BRICS Policy Center）主任費南德茲（Marta Fernandez）說：「我們預期這次峰會將採取謹慎的語調：很難在最終宣言中直接點名美國。」

對中國而言，情況尤其如此，因為中國才剛與美國談判，達成降低報復性高額關稅的協議。

費南德茲說：「現在似乎不是激化美中這兩個世界主要經濟體之間摩擦的合適時機。」

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金磚國家20年前被設想為快速成長經濟體的論壇，如今則被視為中國主導、用以制衡西方勢力的力量。

但這次峰會的政治影響力將因中國國家主席習近平的缺席而減弱，這是他擔任國家主席12年來首次缺席這項年度會議。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140705