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稱川普關稅恐傷全球經濟 金磚國家「嚴正關切」

2025/7/6 13:58（7/6 14:05 更新）
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美國總統川普（前）4月2日宣布對各國開徵對等關稅。（圖取自x.com/WhiteHouse）
美國總統川普（前）4月2日宣布對各國開徵對等關稅。（圖取自x.com/WhiteHouse）
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（中央社里約熱內盧6日綜合外電報導）金磚國家（BRICS）領袖今天在巴西里約熱內盧出席峰會，預料將譴責美國總統川普「無差別」的貿易關稅，他們說，這樣的關稅違法，還可能傷害全球經濟。

根據法新社昨天取得的峰會聲明草案，占世界人口約一半、經濟產出占全球40%的新興國家，都對美國進口關稅表達「嚴正關切」。

今年1月上任以來，川普就以一系列懲罰性關稅威脅盟友和競爭對手。

他最新的威脅是以信函告知貿易夥伴即將生效的新關稅稅率。

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峰會宣言草案並未點名美國或其總統，今天和明天出席峰會的領導人仍有可能修改草案。

但這顯然是包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等11個新興國家對華盛頓發出的政治警告。草案寫道：「我們對單邊關稅和非關稅措施的增加表示嚴正關切，這些措施扭曲貿易，且不符合世界貿易組織（WTO）的規定。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140706

#川普
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