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以伊衝突升級 金磚國家峰會面臨挑戰

2025/6/24 07:24
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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）金磚國家（BRICS）峰會訂於7月6日至7日在巴西里約熱內盧舉行，面對以色列和伊朗之間的衝突升級，金磚國家面臨尋求在中東危機上達成統一立場的挑戰。

金磚國家峰會將匯集巴西、俄羅斯、印度、中國和南非的領袖，以及伊朗等新成員國。考慮到成員國之間的不同關係和利益，例如印度和以色列保持牢固關係，同時面臨與伊朗的地緣政治盟友巴基斯坦的緊張關係，這種雙重性導致外交形勢複雜顯而易見。

巴西外交人士指出，時間因素不利於共同立場的闡述，距離峰會只有幾週的時間，使得調和對衝突不同看法的任務變得更加艱鉅。

另一方面，也是中東形勢嚴峻，金磚國家峰會益形重要；巴西作為東道主，更希望峰會產生重大成果，尤其是在尋求外交解決危機方面。

根據巴西外交部，金磚國家在官方聲明中通常採取謹慎語氣，押注於談判和外交解決方案，作為最終共識的基礎。

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伊朗在2024年加入金磚國家，伊朗官員預計出席峰會，直接參與中東衝突的談判，為成員國之間的討論增添複雜性。

儘管面臨挑戰，在國際局勢高度緊張之際，里約熱內盧金磚國家峰會將為多邊對話提供獨特的機會和空間。此次峰會是否能就以色列和伊朗衝突發表有意義的聯合聲明，將是金磚國家集團在當前地緣政治格局中凝聚力的關鍵考驗。（編輯：陳承功）1140624

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