金磚國家外長無聯合聲明 主席國批貿易保護主義

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（中央社巴西里約熱內盧29日綜合外電報導）金磚國家（BRICS）外交部長今天未能就聯合公報達成共識，凸顯這個快速發展的外交集團存在內部分歧，輪值主席國巴西在會後發出的聲明中譴責貿易保護主義。

綜合路透社和法新社報導，巴西在聲明中說，金磚國家外長在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）集會時，對「全球經濟碎片化和多邊主義弱化的前景」表達「嚴重關切」。

聲明並未點名美國。然而美國在總統川普執政下大幅轉向貿易保護主義，他單方面祭出的關稅措施引發全球經濟放緩疑慮。

中國和巴西等金磚國家今天在會議上抨擊「貿易保護主義再起」。中國外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）皆出席這兩天的金磚國家外長會議。

巴西外長維艾拉（Mauro Vieira）表示，金磚國家強調「堅決拒絕」保護主義，但未直接提到川普。

一名外交消息人士說，會後未能發表聯合聲明出人意料，不過在里約7月舉行金磚國家領袖會議之前還有時間消弭歧見。

金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非以及在過去幾年加入的一些國家，這個擴增的集團面臨美國貿易行動嚴峻挑戰。

巴西聲明說：「外長們對不符合世界貿易組織（WTO）規定的不合理單邊保護主義措施興起表示嚴重關切，包括不加區別地提高對等關稅和非關稅措施。」

這項聲明反映金磚國家廣泛共識，不過一名參與磋商的人士說，中國在與美國的貿易戰中受到145%關稅的影響，因此力促採用更嚴厲的措辭。

維艾拉說：「所有國家達成共識，這顯示在聲明中。」

然而，最終聲明只是一份「主席國聲明」，並非聯合聲明，因為各國未能就所有議題取得共識。埃及和衣索比亞拒絕接受一些要求聯合國改革、包括安全理事會改革的措辭，而這正是巴西、印度和南非長期以來的訴求。

消息人士說：「擴增有其代價。當然，我們必須付出更多努力才能達成共識。但與此同時，擴編後的集團擁有更多的力量、資源以及合作空間。」

一名外交官員告訴路透社：「金磚國家最主要的是確保多邊貿易系統不會徹底崩潰。」

「多邊主義」和「合作」是這場會議的關鍵詞，會議中也談及俄烏戰爭和加薩走廊（Gaza Strip）的戰事。

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金磚國家外長呼籲以色列軍隊「全面撤出」加薩走廊，並稱以色列阻擋援助進入加薩已超過50天，「令人無法接受」。

他們對俄烏戰爭沒有太多著墨，與過去一樣並未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，而是呼籲達成「持久和平協議」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140430