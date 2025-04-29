中國外交部發影片「不跪」 強硬反美國關稅戰

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（中央社台北29日電）應對美國關稅戰，中國加大反制的宣傳力度，中國外交部發布影片「不跪」，強硬地表示向霸權低頭，只會陷入更加深重的危機，中國不跪也不會退讓。

中國加強對美中關稅戰的宣傳。從中共中央政治局25日召開的會議提到「進行國際經貿鬥爭」，到中國外交部長王毅28日出席巴西里約熱內盧金磚國家外長會晤時的「妥協只會讓霸凌者得寸進尺」的論調，以及今天中國外交部又釋出了「不跪」的影片，均闡述對於關稅戰的強硬立場，加強宣傳力度。

中國外交部影片「不跪」以氣勢磅礡的音樂為背景，並首先在影片中詢問，「你聽說過颱風眼嗎？看似得到短暫的風平浪靜，實則是引（請）君入甕的致命陷阱，醞釀更加猛烈的腥風血雨」，美國掀起全球關稅風暴，又專門排除中國對其他國家玩起90天「緩刑」的遊戲，脅迫他國限制對中經貿合作，「就像暗藏殺機的颱風眼」。

影片表示，向霸權低頭，就如同飲鴆止渴，只能陷入更加深重的危機。影片舉例日本與法國的例子指出，「歷史已經證明，妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊逼」。

影片接著強調，「中國不跪，因為我們深知以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡。中國不退，弱國的聲音就有人傾聽，霸權的欺凌就有人阻擋，世界的公理就有人守護」。

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影片還說，「一切反對派都是紙老虎」。「美國不代表全世界，美國貿易在世界占比不到1/5。當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷，帝國主義者都很傲慢。要是講一點理的話，那是被逼得不得已了，可以想像美國還會出爾反爾，待價而沽，中國也必將堅持自己的選擇和擔當」。

影片最後稱，「任爾東西南北風，亂雲飛渡仍從容」，「…總要有人站出來高舉火炬，劈開迷霧，照亮前路。當每個國家都挺直脊梁，世界必將衝破霸權的高牆…。」（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140429