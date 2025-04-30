加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 國際
川普關稅戰
美中對抗
新聞專題
美中對抗1/171
首頁 / 國際

就職百日談貿易 川普：中國將吞下關稅

2025/4/30 11:37（4/30 12:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普29日前往密西根州發表就職百日談話，活動開始前他手持繡有「美國灣」的帽子接受媒體採訪。（路透社）
美國總統川普29日前往密西根州發表就職百日談話，活動開始前他手持繡有「美國灣」的帽子接受媒體採訪。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社密西根州沃倫29日綜合外電報導）美國總統川普第2任期就職百日，他今天除了強調各項政策承諾都兌現，還反駁民眾對中國輸美商品徵收關稅恐推升消費者成本的擔憂，說「中國很可能會吞下這些關稅」。

內華達州拉斯維加斯電視台KTNV-TV和「今日美國報」（USA Today）報導，川普今天在距離密西根州第一大城底特律（Detroit）不遠的馬科姆社區大學（Macomb Community College）慶祝活動上，談及他執政團隊過去100天在落實移民政策、刪減商業法規、重振美國製造業等的成就。

在非法移民方面，川普表示「我們已達成美國史上迄今最安全邊境的成就」，說非法跨境人數已降至新低。

他說明了美國移民暨海關執法局（ICE）在逮捕疑似恐怖分子的任務，以及他執政團隊把販毒集團和黑幫歸類為恐怖組織的做法，並說「惡中之惡」已被送至薩爾瓦多監獄。

在全面性關稅措施上，川普今天表示，國際社會無不派代表盼與美達成協議，並點名中國、印度等他關稅鎖定的各國均表達談判意願。

他還說：「但如果拖太久，我會乾脆定個價。」

另外，根據今天播出的美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪，川普也被問到美中貿易戰爭的問題。

當被問及，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅「基本上等於禁運」時，川普回答說：「那很好。他們活該。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鑒於經濟學家直指關稅可能會導致一系列進口商品價格上漲，川普說，「你無法知道，你無法知道中國會不會把它吞下去」，接著又說中國很可能會吸收這些關稅成本。

他還說：「145（%的關稅）他們基本上在美國做不了什麼生意。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140430

#川普
#美中貿易戰
#拉斯維加斯
#美國廣播公司新聞網
#今日美國報
#川普關稅
#移民暨海關執法局
#美中對抗
延伸閱讀
川普簽署行政命令 調降部分汽車關稅中國高度仰賴美國乙烷 豁免125%進口關稅關稅陰影籠罩 蓋洛普：近90%美國人預計物價將漲川普：除非中國有實質動作 否則不會調降關稅
川普
路透：川普政府擬修改拜登時期AI晶片出口規範加拿大自由黨勝選 總理卡尼：勇敢應對危機的時候到了
美中對抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國外交部發影片「不跪」 強硬反美國關稅戰
23
更多編輯台推薦新聞：