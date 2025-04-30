就職百日談貿易 川普：中國將吞下關稅

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（中央社密西根州沃倫29日綜合外電報導）美國總統川普第2任期就職百日，他今天除了強調各項政策承諾都兌現，還反駁民眾對中國輸美商品徵收關稅恐推升消費者成本的擔憂，說「中國很可能會吞下這些關稅」。

內華達州拉斯維加斯電視台KTNV-TV和「今日美國報」（USA Today）報導，川普今天在距離密西根州第一大城底特律（Detroit）不遠的馬科姆社區大學（Macomb Community College）慶祝活動上，談及他執政團隊過去100天在落實移民政策、刪減商業法規、重振美國製造業等的成就。

在非法移民方面，川普表示「我們已達成美國史上迄今最安全邊境的成就」，說非法跨境人數已降至新低。

他說明了美國移民暨海關執法局（ICE）在逮捕疑似恐怖分子的任務，以及他執政團隊把販毒集團和黑幫歸類為恐怖組織的做法，並說「惡中之惡」已被送至薩爾瓦多監獄。

在全面性關稅措施上，川普今天表示，國際社會無不派代表盼與美達成協議，並點名中國、印度等他關稅鎖定的各國均表達談判意願。

他還說：「但如果拖太久，我會乾脆定個價。」

另外，根據今天播出的美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪，川普也被問到美中貿易戰爭的問題。

當被問及，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅「基本上等於禁運」時，川普回答說：「那很好。他們活該。」

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鑒於經濟學家直指關稅可能會導致一系列進口商品價格上漲，川普說，「你無法知道，你無法知道中國會不會把它吞下去」，接著又說中國很可能會吸收這些關稅成本。

他還說：「145（%的關稅）他們基本上在美國做不了什麼生意。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140430