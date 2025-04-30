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首頁 / 國際

中國高度仰賴美國乙烷 豁免125%進口關稅

2025/4/30 04:50（4/30 07:55 更新）
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圖為上海一處港口。（路透社）
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（中央社新加坡29日綜合外電報導）路透社引述2名知情人士說法報導，中國已豁免4月稍早對美國乙烷（ethane）徵收的125%進口關稅。

此舉將使進口美國乙烷用於石化產品生產的中國企業減輕壓力，並對含有乙烷成分的天然氣凝析液（NGL）提供了出口途徑；NGL是美國開採頁岩氣過程中產生的副產品。

因事涉敏感拒絕公開姓名的消息人士說道，中國已在近日豁免美國乙烷的進口關稅。其中一人表示，豁免消息尚未對外公布。中國商務部和中國海關當局未立即回覆路透社的置評請求。

路透社上週披露，製藥、航太及半導體領域的部分進口產品也已獲得關稅豁免，此時北京正努力降低中美貿易戰帶來的經濟衝擊。

中國本月稍早調高對乙烷在內美國進口商品的關稅至125%，回擊美國總統川普（Donald Trump）單獨對中國輸美商品課徵高關稅一事。

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根據美國能源情報署（US Energy Information Administration，EIA），中國囊括了美國乙烷的近半數出口；美國2024年的乙烷出口量，達到創紀錄的每日49萬2000桶。

EIA預估，在今年和2026年，美國乙烷出口將分別增至每日53萬桶和63萬桶。（譯者：洪啓原）1140430

#中國商務部
#美國
#中美貿易戰
#川普關稅
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