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川普就職百日演說提台積電 自稱「歷屆最成功100天」

2025/4/30 10:13（4/30 11:01 更新）
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美國總統川普（前）29日晚間在密西根州沃倫一場夜間集會發表演說，慶祝就職百日。（路透社）
美國總統川普（前）29日晚間在密西根州沃倫一場夜間集會發表演說，慶祝就職百日。（路透社）
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（中央社密西根州沃倫29日綜合外電報導）美國總統川普今天在密西根州慶祝他就職百日。在他經濟因應之道引發質疑的此時，他承諾他的總統任期才剛起步，並提及包括輝達和台積電的企業都在美投資。

綜合路透社、法新社等外媒報導，在抵達塞夫里治空軍國民兵基地（Selfridge Air National Guard Base）時，川普發表簡短談話，先是宣傳自己行政團隊在國防上的投資，並讚頌他2017至2021年第一個總統任期的外交政策紀錄。

他說國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表現「十分傑出」，但未提及不久前曝光、有關赫格塞斯與私下與熟人討論高度敏感軍事資訊的事件。

共和黨籍的川普並相對罕見地展現跨黨派風度，盛讚密西根州民主黨籍州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer），說她在「拯救」位於底特律（Detroit）東北方的塞夫里治基地上扮演關鍵角色。當地媒體去年報導，這處基地的未來令人擔憂。

川普在數十名軍人及惠特梅爾、赫格塞斯面前說：「我將支持破紀錄的1兆美元國防投資。」

他在演說中表示，塞夫里治基地將接收21架波音（Boeing）F-15X戰機。惠特梅爾則是發布聲明表示，這一步不僅確保這座基地的使命，也是密西根州「莫大的跨黨派勝利」，因為這保障了許多工作。

影片來源：The White House

川普接著在底特律附近的沃倫（Warren）一場夜間集會發表演說。這場活動是他1月20日重返白宮以來規模最大的一場，也是宣傳他行政團隊眼中川普第2任期頭3個月核心成就的大好機會。

這場活動讓川普在密西根這個政治圈兵家必爭的汽車製造重地，再次向選民保證他是優秀的經濟掌舵人。

在支持者的歡呼聲中，78歲的川普自誇寫下美國史上「任何一屆政府最成功的頭100天」，即便民調顯示美國民眾對經濟和政治動盪感到失望。

「有人說這是歷來任何一屆政府表現最好的頭100天，很多人都這麼說。我們才剛起步，你們什麼都還沒有看到呢。」

川普同時表示，包括蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）和台積電等科技公司在內的企業，都在美國製造業投資數以十億計美元。

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此外，他在群眾的「美國！美國！」高呼聲中，播放了一段影音，可見戴著手銬和腳鐐的移民被帶下飛機，送上巴士，跪著被剃光頭，藉此說明他備受爭議的驅逐移民政策。

川普選在密西根州這個汽車業重鎮發表談話，是因為他希望，他對輸美商品課徵關稅的舉動，將把汽車業者等製造商帶回美國。他今天簽署行政命令，對進口外國汽車和零件徵收25%關稅提供某種程度的豁免。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140430

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