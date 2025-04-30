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川普不確定性風險 央行理事：無升息必要也沒降息空間

2025/4/30 17:04（4/30 21:31 更新）
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中央銀行第1季理監事會議事錄摘要出爐，內容顯示，央行理事考量美國總統川普政策不確定性高，可能帶來通膨隱憂，並使景氣放緩，普遍認為貨幣決策應以保守為宜。（中央社檔案照片）
中央銀行第1季理監事會議事錄摘要出爐，內容顯示，央行理事考量美國總統川普政策不確定性高，可能帶來通膨隱憂，並使景氣放緩，普遍認為貨幣決策應以保守為宜。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北30日電）中央銀行第1季理監事會議事錄摘要出爐，內容顯示，央行理事認為川普帶來的不確定性極高，恐對台灣經濟產生負面影響，目前國內經濟表現穩健，央行尚無升息必要，也沒有降息空間，全球政經環境不穩定的情況下，貨幣政策宜更審慎。

央行3月20日舉行第1季理監事會，利率連4凍，且未再祭出新的房市管制措施。今天議事錄摘要出爐，內容顯示，央行理事考量美國總統川普政策不確定性高，可能帶來通膨隱憂，並使景氣放緩，普遍認為貨幣決策應以保守為宜。

有位理事表示，台灣經濟未來面臨的外部風險大於內部風險，外部風險主要來自川普的政策不確定性，如果國際原物料等價格上漲，加上美國關稅調高，台灣相關商品價格恐隨之上漲，推升國內通膨；國內經濟部分，雖然資通訊產品出口還算樂觀，但DeepSeek事件、未來AI伺服器布建成長率放緩等變數，可能影響經濟成長，資本市場也有反映此隱憂。

理事並提醒，台積電赴美投資若帶動台灣相關供應鏈廠商前往，短期內國內投資動能將受排擠，並使資金供需水位改變。

另位理事則說，不確定性因素似乎朝壞的方向發展，美國通膨上漲的機率可能高於下跌，景氣弱化機率也大於改善；國內方面，公共事業費率調漲，加上近年薪資每年調漲，均推升企業經營成本，成為影響國內通膨走勢的主要不確定性因素。

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有位理事表示，當前國內經濟表現穩健，央行沒有升息的必要，也沒無降息的空間；考量全球政經環境不穩定，貨幣政策宜更審慎。另位理事也說，川普政策可預測性太低，此時貨幣政策應保守為宜，支持政策利率維持不變。

但有理事指出，美國關稅政策是否會引發美國及全球經濟衰退及通膨，尚待觀察，維持政策利率不變雖是目前最合理選擇，但國內通膨持續，若緊縮力道再加大一些，也樂觀其成；以目前作法，維持政策利率不變，恐導致台灣通膨率維持在2%以上的情況再持續一段期間。（編輯：潘羿菁）1140430

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