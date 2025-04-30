AI布局納關稅談判？美學者：台灣確實有牌可打

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（中央社記者楊堯茹台北30日電）台灣正展開對美關稅談判，日月光執行長吳田玉今天表示，川普應考量台灣半導體製造能力對提升美國AI能力的潛力，這關乎美國長期利益，可拉大美國與中國、歐洲的距離；美智庫學者也表示，「台灣確實有牌可打，台灣不是烏克蘭」。

台大社會科學院、胡佛東亞民主中心下午共同主辦「川普上任百日：從華府看印太戰略」，邀請美國智庫哈德遜研究所前總裁兼首席執行官溫斯坦（Kenneth Weinstein）擔任主談人。

溫斯坦致詞時表示，川普自視為推動轉型的領導人，而非僅管理者，他在第一任期就強調各國必須提高自我防衛能力，而台灣近年有重大進展，包括提高軍費、恢復一年期義務役等等。

溫斯坦強調，需理解「台灣的國防能力是台灣的事」（Taiwan’s defense is Taiwan’s business），展現自我防衛、捍衛民主價值的意願至關重要，台灣做得愈多，美國就愈能夠提供協助；尤其中國確實是美國目前最大安全挑戰，而對台灣、日本、菲律賓的威脅也是對美國的安全和貿易威脅。

關於美國對等關稅，溫斯坦說，不認為會永久實施這些關稅，川普自詡為生意人，應是藉此「邀請」各國提出籌碼與美國進行談判，包括非關稅貿易壁壘和關稅的移除，以及擴大對美投資，如果找到適當方案將是非凡契機。

溫斯坦鼓勵台灣政府，盡快向美國政府提出大膽且實際可行的方案，同時加強國防開支，以及因應國防、網路安全挑戰。相信美國希望達到愈多協議愈好，尤其是與友盟，因為最困難的是與中國拿到全面協議。

前經貿談判辦公室代表鄧振中直言，美國對台灣祭出32%對等關稅，這比美國對日本、韓國、大馬等台灣的競爭對手還要高，希望川普能分別敵友。

鄧振中提及，中國以一條龍方式製造廉價商品，而台灣則是與上、下游全球夥伴合作，協助建立更具競爭力與韌性的供應鏈，強化全球產業生態系，盼川普將此納進考量，「台灣是美國企業的夥伴，非對手」。

日月光執行長吳田玉則認為，美國在半導體產業在設計、行銷、創新位居全球領導地位，不過美國近40年來弱化半導體製造能力，這是美國刻意將製造業外包他國的總體規劃，而台灣要重新建立美國過去40年來失去的生態系，這需要時間，包括基礎建設、勞力、青年職涯選擇等。

吳田玉強調，任何方案都要看見背後的意圖跟承諾，不能僅看投資標的與規模，忽略了投資與否的潛在得利以及潛在損失。

吳田玉舉例說，人工智慧（AI）估可在未來10年造就美國經濟的10%到30%，若川普能在短期釋放台灣力量、善用台灣半導體製造能力，將可獲得長期利益，包括盡快提升包括自動化工廠、工業機器人等AI能力，以及拉大美國與歐洲、中國距離，這利益遠大於1000億美元投資。

對此，溫斯坦打趣地說，吳田玉的提案「相當傑出」，應向華爾街日報投書，並代表台灣政府向美國談判。

溫斯坦表示，美國確實在半導體製造業面臨缺工問題，台灣可借鏡日本Subaru赴美國印第安納州設廠的做法，不僅是把部份營運移到美國，而是把員工訓練、生活圈搬到路易斯安那州；此外，美國也擔心台灣變局及其對半導體產業的影響，因此考量應變動作。

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關於AI布局，溫斯坦同意吳田玉看法，並表示川普確實認為美國必須贏得AI戰爭，這牽涉到能源供應問題，這是與美國展開關稅談判必須談到一環，「台灣確實有牌可打，台灣不是烏克蘭」。

溫斯坦強調，如果談判時展現不知所措的一面，將強化川普第一任期的看法，認為台灣並不認真看待提高自我防衛能力；若提出適切方案，美國對台關稅將會比32%低很多。新一輪對美軍購以及與阿拉斯加天然氣開發合作意向書的簽署都是正確決定，不僅提升美國就業機會，也讓美國能源存在於印太區域 。（編輯：翟思嘉）1140430