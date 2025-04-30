對等關稅前廠商狂拉貨 首季經濟成長率跳升至5.37%

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）主計總處今天公布第1季經濟成長率概估為5.37%，較2月預測數大增1.91個百分點，經濟成長優於預期，關鍵是廠商趕在4月對等關稅措施上路前，瘋狂拉貨，以致出口、投資雙引擎全開，雖然拉動上半年經濟表現，但下半年不確定性隨之升高。

若未來3季經濟成長率維持預測不變，今年經濟成長率將順勢上修至3.6%，較2月預測數3.14%增加0.46個百分點，不過主計總處綜合統計處簡任視察王翠華提醒，3.6%這個數字並未納入關稅政策影響，且川普關稅政策不斷變化，最新預測數仍待主計總處5月底公布。

主計總處今天公布第1季經濟成長概估統計為5.37%，是1年來最佳的單季表現，主因是商品出口及資本形成大幅優於預期。

王翠華說明，人工智慧（AI）與新興科技應用需求殷切，加上客戶端因應美國關稅措施而提前備貨，助攻第1季按美元計價商品出口年增17.47%，規模達1296億美元，比預測數多80億美元，且創歷年單季新高，第1季商品及服務輸出實質成長因而飆上20.11%，較預測數大增10.13個百分點。

王翠華指出，關稅不確定性帶來干擾，但AI需求殷切，高科技產業前景相對明朗，資本支出規劃並沒有做出太大調整，持續擴增投資力道，第1季概估資本形成實質成長14.72%，仍較預測數增加8.31個百分點。

川普上任以來，高舉關稅大刀，並揚言4月將祭出對等關稅，使得廠商趕在4月之前瘋狂拉貨。雖然川普4月2日宣布對等關稅措施，震撼全球，隨後態度大轉彎，9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，廠商把握緩衝期，急單紛紛湧現。

媒體詢問，廠商搶在對等關稅上路之前，瘋狂拉貨，雖然第1季經濟成長衝出好表現，但是否導致今年經濟「前高後低」。

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王翠華表示，就目前掌握訊息，對等關稅暫緩90天，也許對上半年經濟表現有幫助，但「下半年不確定性更高」。

主計總處在川普4月2日宣布對等關稅後，評估可能影響，認為對今年經濟成長影響約0.5至1.5個百分點。不過王翠華表示，川普隨後宣布對等關稅暫緩90天，而後各國進入談判階段，最終發展如何難以預測，上述影響評估的外在條件已經改變，主計總處將於5月底視國內外局勢發展，發布經濟預測。（編輯：潘羿菁）1140430