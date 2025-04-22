IMF上調台灣2025經濟成長率至2.9% 遠勝日韓星港

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）國際貨幣基金（IMF）預估台灣今年經濟成長率將達2.9%，較去年10月預估的2.7%上調0.2個百分點，遠勝日本、韓國、香港及新加坡。報告也預測台灣今年消費者物價年增率為1.8%，遠低於全球的4.3%。

國際貨幣基金今天公布2025世界經濟展望（World Economic Outlook）春季報告。內容指出，重大政策轉變正在重塑全球貿易體系並引發不確定性，再次考驗全球經濟韌性；2月以來，美國針對貿易夥伴宣布好幾波關稅措施，其中一些國家也採取反制措施。

報告提到，美國2日宣布幾乎對所有貿易對象課徵關稅，引發主要股價指數暴跌與債券收益率飆升，隨後宣布暫緩部分措施後，市場才部分回穩。

報告指出，不確定性，尤其是有關貿易政策的部分，已上升至前所未見的程度。在短期內，IMF預測，今年全球經濟成長率為2.8%，明年則為3%，這比1月的預測分別低了0.5、0.3個百分點。

在台灣部分，報告指出，台灣2024年經濟成長率達到4.3%，預估今、明兩年經濟成長率分別為2.9%與2.5%；今年經濟成長率的預估相較去年10月秋季報告的2.7%，上調0.2個百分點。

根據報告，台灣去年消費者物價年增率為2.2%，預估今年降至1.8%，與全球的4.3%相比，台灣物價飆漲壓力明顯低於全球；明年消費者物價年增率則估計降至1.6%。失業率方面，預估台灣今年、明年都將維持在3.4%水準。

亞洲主要國家部分，報告預測，日本今、明兩年經濟成長率都為0.6%，消費者物價年增率為2.4%與1.7%。中國經濟成長率今、明兩年都將維持在4.0%，消費者物價年增率分別為0.0%與0.6%。

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四小龍當中，報告預估，韓國今、明兩年經濟成長率分別為1.0%與1.4%，消費者物價年增率維持在1.8%；新加坡經濟成長率今、明兩年可望達到2.0%與1.9%，消費者物價年增率分別為1.3%與1.5%；香港經濟成長率今、明兩年為1.5%與1.9%，消費者物價年增率為1.9%與2.2%。

報告預測，全球最大經濟體美國今、明兩年經濟成長率為1.8%、1.7%，消費者物價年增率分別為3.0%、2.5%。（編輯：唐佩君）1140422