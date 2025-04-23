美中關稅戰有望降溫 台股大漲逾700點

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（中央社記者潘智義台北23日電）美國官員釋出美中關稅戰可望降溫，美股大漲，台股今天反彈逾700點，台積電漲43元，指數回到19500點之上。

10時43分左右，加權指數達19527.67點，大漲734.24點，成交值新台幣1486.6億元。

台積電盤中漲43元至859元，鴻海上揚6元至138元；聯發科達1360元，漲60元。

智慧移動展登場，昨天美國宣布對東南亞4個國家太陽能產品課徵超高額的關稅，太陽能茂迪漲近4%至19.6元，元晶奔上漲停板16.3元打開；國碩12.95元漲停打開，聯合再生也觸及漲停板9.51元。

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黃金概念股漲多回檔，光洋科盤中跌逾2%，金益鼎摜至跌停板67.5元，佳龍重挫逾7%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股反彈之後表現，依然取決於美國總統川普，目前看來川普對關稅態度放緩，可能回到相對較務實做法，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）可望繼續任職，美中兩大經濟體關係有機會緩和，不過，5月晶片關稅仍須觀察，還是邊看邊走。（編輯：張均懋）1140423