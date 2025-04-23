加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴總統追思方濟各 外交部全力爭取親赴教宗喪禮
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

美中關稅戰有望降溫 台股大漲逾700點

2025/4/23 10:59（4/23 11:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國政府官員預期美中關稅戰近期很快就會降溫，台股23日盤中大漲逾700點，重回萬九大關。（中央社檔案照片）
美國政府官員預期美中關稅戰近期很快就會降溫，台股23日盤中大漲逾700點，重回萬九大關。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北23日電）美國官員釋出美中關稅戰可望降溫，美股大漲，台股今天反彈逾700點，台積電漲43元，指數回到19500點之上。

10時43分左右，加權指數達19527.67點，大漲734.24點，成交值新台幣1486.6億元。

台積電盤中漲43元至859元，鴻海上揚6元至138元；聯發科達1360元，漲60元。

智慧移動展登場，昨天美國宣布對東南亞4個國家太陽能產品課徵超高額的關稅，太陽能茂迪漲近4%至19.6元，元晶奔上漲停板16.3元打開；國碩12.95元漲停打開，聯合再生也觸及漲停板9.51元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃金概念股漲多回檔，光洋科盤中跌逾2%，金益鼎摜至跌停板67.5元，佳龍重挫逾7%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股反彈之後表現，依然取決於美國總統川普，目前看來川普對關稅態度放緩，可能回到相對較務實做法，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）可望繼續任職，美中兩大經濟體關係有機會緩和，不過，5月晶片關稅仍須觀察，還是邊看邊走。（編輯：張均懋）1140423

#川普
#美股
#美國聯準會
#台股
#聯合再生
#聯發科
延伸閱讀
IMF上調台灣2025經濟成長率至2.9% 遠勝日韓星港英特爾執行長陳立武上任後首度訪台 5月見供應鏈夥伴台積電擴大投資美國 經長：投審會尚未收到申請資料
川普
烏克蘭持續推動停火 俄羅斯據報提出讓步川普撤簽證砍資金 促中國學生重新思考美國夢
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
傳美中關稅戰將降溫 台股早盤反彈逾600點重回萬九
23
更多編輯台推薦新聞：