英特爾執行長陳立武上任後首度訪台 5月見供應鏈夥伴

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（中央社記者吳家豪台北21日電）美商晶片大廠英特爾（Intel）正逢多事之秋，新執行長陳立武3月上任後大刀闊斧改革，根據供應鏈消息，英特爾將於5月中旬於台北國際電腦展（COMPUTEX）開展前舉辦在台40週年晚宴，陳立武也將親自來台與供應鏈夥伴會面，固樁意味濃厚。

據了解，陳立武不會在5月20日至23日舉行的COMPUTEX發表主題演講，但英特爾在台40週年晚宴預計邀請數十家供應鏈夥伴參加，陳立武有望在晚宴現場分享對產業前景的看法。

依照往例，英特爾歷任執行長如果在COMPUTEX期間或展會前訪台，都會安排拜訪部分供應鏈公司。此次陳立武的行程尚未完全底定，目前無法確認他抵台日期、停留時間以及預計造訪哪幾家公司。

陳立武曾於2009年至2021年擔任電子設計自動化軟體公司益華電腦（Cadence Design）執行長，在半導體產業有深厚資歷，對台灣供應鏈也有一定程度的了解。

儘管陳立武在COMPUTEX並未安排公開行程，今年展會依然是科技大咖雲集，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、美國高通公司總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、聯發科技執行長蔡力行、鴻海科技集團董事長劉揚偉、恩智浦半導體執行副總裁辛里希森（Jens Hinrichsen）都將發表主題演講，探討人工智慧（AI）、加速運算、邊緣AI等技術的未來。

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陳立武在3月27日發布的英特爾年度報告中提到，英特爾2024年的表現確實未達到股東們的期望，他將持續推動轉型，並承諾打造更強大的產品業務和晶圓代工業務。

陳立武也在年度報告中表示，將強化英特爾在雲端AI資料中心市場的地位；有鑑於客戶對更低成本、更高效能運算的顯著需求，英特爾必須開發具競爭力的機架級系統解決方案（rack-scale system solutions），「這將會是我和團隊的關鍵優先事項。」（編輯：楊蘭軒）1140421