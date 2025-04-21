加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

英特爾執行長陳立武上任後首度訪台 5月見供應鏈夥伴

2025/4/21 21:00（4/21 21:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英特爾執行長陳立武。（圖取自Intel網頁newsroom.intel.com）
英特爾執行長陳立武。（圖取自Intel網頁newsroom.intel.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）美商晶片大廠英特爾（Intel）正逢多事之秋，新執行長陳立武3月上任後大刀闊斧改革，根據供應鏈消息，英特爾將於5月中旬於台北國際電腦展（COMPUTEX）開展前舉辦在台40週年晚宴，陳立武也將親自來台與供應鏈夥伴會面，固樁意味濃厚。

據了解，陳立武不會在5月20日至23日舉行的COMPUTEX發表主題演講，但英特爾在台40週年晚宴預計邀請數十家供應鏈夥伴參加，陳立武有望在晚宴現場分享對產業前景的看法。

依照往例，英特爾歷任執行長如果在COMPUTEX期間或展會前訪台，都會安排拜訪部分供應鏈公司。此次陳立武的行程尚未完全底定，目前無法確認他抵台日期、停留時間以及預計造訪哪幾家公司。

陳立武曾於2009年至2021年擔任電子設計自動化軟體公司益華電腦（Cadence Design）執行長，在半導體產業有深厚資歷，對台灣供應鏈也有一定程度的了解。

儘管陳立武在COMPUTEX並未安排公開行程，今年展會依然是科技大咖雲集，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、美國高通公司總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、聯發科技執行長蔡力行、鴻海科技集團董事長劉揚偉、恩智浦半導體執行副總裁辛里希森（Jens Hinrichsen）都將發表主題演講，探討人工智慧（AI）、加速運算、邊緣AI等技術的未來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳立武在3月27日發布的英特爾年度報告中提到，英特爾2024年的表現確實未達到股東們的期望，他將持續推動轉型，並承諾打造更強大的產品業務和晶圓代工業務。

陳立武也在年度報告中表示，將強化英特爾在雲端AI資料中心市場的地位；有鑑於客戶對更低成本、更高效能運算的顯著需求，英特爾必須開發具競爭力的機架級系統解決方案（rack-scale system solutions），「這將會是我和團隊的關鍵優先事項。」（編輯：楊蘭軒）1140421

延伸閱讀
路透：英特爾執行長陳立武投資數百中企 8家與解放軍有關陳立武曾助益華電腦成功轉型 任英特爾CEO坦言克服挑戰不容易執行長陳立武指18A製程進展良好 英特爾將優先強化AI硬體金融時報：英特爾部分AI晶片須許可證才能賣到中國
陳立武
路透：英特爾執行長精簡領導層 任命新AI主管英特爾出售亞爾特拉51%股份 進帳1450億元助轉型
艾蒙
電腦展5月登場 輝達黃仁勳高通艾蒙發表主題演講台積電擴大對美投資 美企業樂見全球製造產能增加
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：