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金融時報：英特爾須獲得許可 才能向中國客戶銷售部分AI晶片

2025/4/17 05:24
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）已告知中國客戶，該公司開始需要獲得許可證，才能銷售部分先進人工智慧（AI）處理器。

根據「金融時報」（Financial Times）檢視過的公司郵件及知情人士，英特爾上週告訴中國客戶，該公司部分先進AI處理器的銷售將開始需要許可證。

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不久之前，美國政府對輝達（Nvidia）銷往中國的H20晶片實施出口管制，輝達稱該公司將因此承擔巨額費用。

荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）執行長福克（Christophe Fouquet）則表示，關稅「增添宏觀環境不確定性」。（譯者：陳正健）1140417

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ASML執行長稱關稅添不確定性 維持今年銷售預測不變
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